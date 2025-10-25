Baraj doluluk oranları 25 Ekim | Sağanak yağışın ardından barajlarda son durum ne?

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği Cuma günü saat 16.00'dan sonra okulların tatil olduğunu duyururken uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde dışarı çıkmaması için uyarılarda bulundu. İzmir'de meydana gelen sel felaketinin yanı sıra İstanbul'da da beklenen yğaış miktarının görülmesi halinde mal ve can kayıpları yaşanabileceğini belirten uzman isimler, metrekareye 100 kg yağış düşebileceğinin altını çizdi. Cuma akşamı özellikle Avrupa Yakası'nda yoğun yağış görülmekle birlikte korkulan olmadı. Bu yağışın ardından vatandaşlar, barajlardaki su seviyesinin yükselip yükselmediğini merak ediyor.

SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BARAJLARDA SON DURUM NE?

İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak yağışın ardından baraj sevilerinde bugün de düşüş kaydedildi. Yağışların barajlara geç ulaşması sebebiyle genellikle yağmurdan hemen sonra baraj doluluk oranlarında yükseliş kaydedilmezken İSKİ, 25 Ekim Cumartesi günü barajlardaki genel su seviyesini yüzde 23,2 olarak duyurdu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 EKİM

Ömerli Barajı: %15,47

Darlık Barajı: %36,4

Elmalı Barajı: %48,59

Terkos Barajı: %27,87

Alibey Barajı: %11,69

Büyükçekmece Barajı: %27,53

Sazlıdere Barajı: %25,37

Istrancalar Barajı: %23,04

Kazandere Barajı: %1,69

Pabuçdere Barajı: %6,17