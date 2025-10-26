İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? 26 Ekim Pazar İSKİ İstanbul baraj durumu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına sonrası gözler İstanbul baraj doluluk oranlarına çevrildi. İzmir'de meydana gelen sel felaketinin yanı sıra İstanbul'da da beklenen yağış miktarının görülmesi halinde mal ve can kayıpları yaşanabileceğini belirten uzman isimler, metrekareye 100 kg yağış düşebileceğinin altını çizdi. Cuma akşamı özellikle Avrupa Yakası'nda yoğun yağış görülürken, vatandaşlar, "İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte, 26 Ekim Pazar İSKİ İstanbul baraj durumu...

SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BARAJLARDA SON DURUM NE?

İstanbul'da cuma akşamı başlayan sağanak yağışın ardından baraj sevilerinde son durum belli oldu. Yağışların barajlara geç ulaşması sebebiyle genellikle yağmurdan hemen sonra baraj doluluk oranlarında yükseliş kaydedilmezken İSKİ, 26 Ekim Pazar günü barajlardaki genel su seviyesini yüzde 23,27 olarak duyurdu ve uzun bir süre sonra ilk defa baraj doluluk oranlarında artış yaşandı.

BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 EKİM

Ömerli Barajı: %15,86

Darlık Barajı: %36,26

Elmalı Barajı: %51,67

Terkos Barajı: %27,73

Alibey Barajı: %11,78

Büyükçekmece Barajı: %27,69

Sazlıdere Barajı: %25,29

Istrancalar Barajı: %19,58

Kazandere Barajı: %1,63

Pabuçdere Barajı: %6,05