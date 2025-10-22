CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Altın rekordan döndü, düşüş yüzde 5'i aştı | 22 Ekim Çarşamba canlı altın fiyatları - Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın rekordan döndü, düşüş yüzde 5'i aştı | 22 Ekim Çarşamba canlı altın fiyatları - Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altında rekor seviyelerin üst üste geçilmesinin ardından yaşanan ani dönüşle yatırımcıları şaşırtan bir düşüş yaşandı. Ekonomistler, piyasalardaki ani düşüşün düzeltme hareketi olduğunu ve altında yükselişin uzun vadede devam edeceğini belirtirken altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa oranla yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 115 bin lira oldu. İşte 22 Ekim Çarşamba canlı altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 06:54
Altın rekordan döndü, düşüş yüzde 5'i aştı | 22 Ekim Çarşamba canlı altın fiyatları - Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

p>Sarı metalin rekor yolculuğu, yeni hafta itibarıyla sona erdi. Altının onsu, 21 Ekim Çarşamba günü uluslararası piyasalarda 4 bin 130 dolardan işlem görürken Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 115 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu dün alışta 41,8579, satışta 42,0256 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8474, satışta 42,0151 lira olarak belirlemişti. İşte 22 Ekim Çarşamba günü altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR? | 22 EKİM ÇARŞAMBA

GRAM ALTIN ALIŞ: 5950.49 TL

GRAM ALTIN SATIŞ:

6080.54 TL

22 EKİM CANLI DÖVİZ | DOLAR - EURO NE KADAR?

◼ABD Doları: 41,95 (Alış) - 41,97 (Satış)

◼EURO: 48,72 (Alış) - 48,77 (Satış)

◼STERLİN: 56,16 (Alış) - 56,19 (Satış)

Altın fiyatları 22 Ekim Çarşamba

ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan ani bir dönüşle rekor seviyelerden uzaklaştı. Türkiye piyasalarında da altındaki aşağı yönlü seyrin etkisi hissedildi. Serbest piyasada gram altın alışta 5 bin 951 TL, satışta 6 bin 80 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 749 - 9 bin 917 TL bandında kaldı. Bu fiyatlar, haftalık bazda yüzde 2'lik bir kayıp anlamına gelirken uzmanlar, bu düşüşü "sağlıklı bir düzeltme" olarak değerlendirdi.

22 EKİM KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Alış: 5.951.0300₺

Gram Altın Satış: 6.080.6600₺

Çeyrek Altın Alış: 9.749.0000₺

Çeyrek Altın Satış:9.917.0000₺

Yarım Altın Alış: 19.498.0000₺

Yarım Altın Satış: 19.834.0000₺

Tam Altın Alış: 38.876.0000₺

Tam Altın Satış: 39.487.0000₺

Cumhuriyet Altını Alış: 36.848.0494₺

Cumhuriyet Altını Satış:37.487.3992₺

Ata Altın Alış: 36.855.0839₺

Ata Altın Satış: 37.485.0856₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 22 Ekim Çarşamba günü saat 06.42 itibarıyla alınmıştır.

