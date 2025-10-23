CANLI SKOR ANA SAYFA
Faiz kararı öncesi piyasalarda son durum! Kapalı Çarşı'da altın ne kadar? 23 Ekim canlı takip

Faiz kararı öncesi piyasalarda son durum! Kapalı Çarşı'da altın ne kadar? 23 Ekim canlı takip

Altın piyasası son günlerde gerilemeye devam ediyor. Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altının gramı 6 bin 100 TL'Ye kadar ulaşırken bu hafta ise keskin bir düşüşle 5 bin 800 TL'ye kadar geriledi. Bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararının altın üzerindeki etkileri merakla beklenirken uzmanlar, enflasyon baskısı ve Fed'in faiz politikalarına odaklanarak, kısa vadeli düşüşün sınırlı kalabileceğini öngörüyor. İşte 23 Ekim Perşembe canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:55
Faiz kararı öncesi piyasalarda son durum! Kapalı Çarşı'da altın ne kadar? 23 Ekim canlı takip

Yatırımcılar tarafından her zaman 'güvenli liman' olarak bilinen altındaki dalgalanma süreci devam ediyor. Küresel belirsizliklerin artmasıyla dünya çapında iniş-çıkışlara maruz kalan altının kilogram fiyatı, yüzde 5,8 düşüşle 5 milyon 760 bin lira oldu. Kısa vadeli satış baskısına maruz kalan sarı metalde bu inişlerin geçici olduğunu vurgulayan uzmanlar, uzun vadede altında fiyat artışının süreceğini belirtiyor. Peki piyasalarda son durum ne? İşte 23 Ekim Perşembe canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR? | 23 EKİM PERŞEMBE

GRAM ALTIN ALIŞ: 5824.79 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5946.02 TL

FAİZ KARARI İÇİN NEFESLER TUTULDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı, altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor; piyasa beklentileri, politika faizinin mevcut %40,5 seviyesinden 100-150 baz puan indirileceği yönünde. Eğer indirim gerçekleşirse dolar/TL kurunu yukarı itmesi ve gram altın fiyatlarını kısa vadede %1-2 civarında yükseltmesi bekleniyor. Tersine, faiz sabit tutulur veya artırılırsa ise altın baskı altında kalacak; ancak enflasyonun yüksek seyretmesi (yıl sonu tahmini %25-29) nedeniyle indirim olasılığı daha ağırlıklı.

Canlı döviz kuru (23 Ekim)

CANLI DÖVİZ KURU 23 EKİM 2025

◼ABD Doları: 41,97 (Alış) - 41,98 (Satış)

◼EURO: 48,78 (Alış) - 48,83 (Satış)

◼STERLİN: 56,11 (Alış) - 56,16 (Satış)

GÖZLER FED'İN KARARINDA

Piyasa analistleri, düşüşün sürekliliğini sorgularken, Fed'in faiz indirim beklentilerine odaklanıyor. Eğer ABD Merkez Bankası, yıl sonuna doğru faizleri 25-50 baz puan düşürürse, altın için pozitif bir katalizör oluşabilir. Tarihsel verilere bakıldığında, faiz indirim dönemlerinde ons altın genellikle %10-15 arası değer kazanıyor. Buna karşın, güçlü ABD istihdam verileri gibi sürpriz gelişmeler, dolar endeksini yukarı iterek altını baskılayabilir. Yıllık %49'luk artışa rağmen, mevcut gerileme teknik analizde "düzeltme" olarak nitelendiriliyor.

Kapalı Çarşı'da altın fiyatları!

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 23 EKİM

Gram Altın Alış: 5533.8040₺

Gram Altın Satış: 5534.5060₺

Çeyrek Altın Alış: 8964.5430₺

Çeyrek Altın Satış:9104.8385₺

Yarım Altın Alış: 17928.5735₺

Yarım Altın Satış: 18237.7423₺

Tam Altın Alış: 35744.38₺

Tam Altın Satış: 36308.02₺

Cumhuriyet Altını Alış: 36576.0323₺

Cumhuriyet Altını Satış:37193.2363₺

Ata Altın Alış: 36570.6816₺

Ata Altın Satış: 37191.4051₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Ekim Perşembe günü saat 06.26 itibarıyla alınmıştır.

