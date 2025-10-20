İSKİ Baraj Doluluk Oranı 20 Ekim 2025 | İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? - İstanbul baraj durumu

BARAJ DOLULUK ORANI 2025 | İstanbul'un su durumu, milyonlarca şehrin yaşamını doğrudan etkileyen kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor. 19 Ekim 2025 tarihli İSKİ raporlarına göre, İstanbul genelinde barajların doluluk oranı %23,98 olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu seviyelerin mevsim normalleriyle uyumlu olduğunu belirtirken, su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine vurgu yapıyor. İstanbul'un su güvenliği ve barajlardaki son durum hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Peki hangi baraj ne kadar dolu? İşte 20 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

DÜŞÜK SEVİYEDEKİ BARAJLAR

İstanbul'da 20 Ekim Pazartesi günü açıklanan verilere göre, barajlardaki su seviyeleri arasında en düşük oran Kazandere Barajı'nda ölçüldü. Yalnızca %2,24 doluluk oranına sahip olan Kazandere, kentin su rezervleri açısından en kritik noktada yer aldı.Onu %8,3'lük seviyesiyle Pabuçdere Barajı takip ederken, Alibey Barajı da %13,01 doluluk oranıyla dikkat çekti. Şehrin önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı ise %15,52 ile düşük doluluk oranına sahip barajlar arasında yer aldı.

Sazlıdere Barajı'nda ise su seviyesi %26,27'ye gerileyerek, İstanbul genelinde azalan su rezervlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, özellikle Kazandere ve Pabuçdere'deki düşük seviyelere dikkat çekerek su tasarrufunun önemini yeniden hatırlattı.

ORTA SEVİYEDEKİ BARAJLAR

Orta seviyedeki barajlar arasında yer alan Büyükçekmece Barajı, %28,69'luk doluluk oranıyla dengeli bir görünüm sergiliyor. Benzer şekilde, Istrancalar Barajı %31,43'lük oranıyla istikrarlı bir seviyede bulunurken, Terkos Barajı da %28,85 ile genel ortalamanın yakınında seyrediyor.

YÜKSEK SEVİYEDEKİ BARAJLAR

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranına sahip olan Darlık Barajı %37,6 seviyesinde ölçülürken, listenin zirvesindeki Elmalı Barajı ise %49,53'lük doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Bu veriler, özellikle Anadolu Yakası'ndaki su rezervlerinin diğer bölgelere göre daha iyi durumda olduğunu gösteriyor.

20 EKİM 2025 İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Ömerli Barajı: %15,52

Darlık Barajı: %37,6

Elmalı Barajı: %49,53

Terkos Barajı: %28,85

Alibey Barajı: %13,01

Büyükçekmece Barajı: %28,69

Sazlıdere Barajı: %26,27

Istrancalar Barajı: %31,43

Kazandere Barajı: %2,24

Pabuçdere Barajı: %8,3