Baraj doluluk 21 Ekim | İstanbul barajlarında son durum İSKİ

İstanbul'da son dönemde beklenen yağışların görülmemesi, barajlarda doluluk oranını olumsuz etkiliyor. Bursa'nın barajlarında hiç su kalmamış olması megakenti de tedirgin ederken yaz boyu İzmir'de de su sıkıntısı yaşandı ve kentte planlı, süreli su kesintileri uygulandı. İstanbul'da ise henüz kritik doluluk oranının altına düşmeyen barajlarda doluluk oranı 21 Ekim Salı günü itibarıyla yüzde 23,8 olarak ölçüldü. İşte İstanbul barajlarında son durum...

BARAJ DOLULUK 21 EKİM

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 21 Ekim Salı günü barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 23,8 olarak ölçüldü. Sonbahar yağmurlarının beklenen etkiyi yaratamaması nedeniyle hızla düşüşe geçen barajların, kış yağışlarıyla yükselmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da su tüketim alışkanlıkları da tablonun kötüye gitmesine sebep oluyor. İSKİ verilerine göre, günlük içme suyu talebi 2,4 milyon metreküpü aşarken, endüstriyel kullanım ise yüzde 20 arttı.

DÜŞÜK SEVİYEDEKİ BARAJLAR

Kazandere Barajı yüzde 2,24 ile dip noktaya ulaştı; bu seviye, barajın ekolojik dengesini bozma ve acil su transferi ihtiyacı doğuruyor. Pabuçdere Barajı yüzde 8,3, Alibey Barajı yüzde 13,01 ve Ömerli Barajı yüzde 15,52 doluluk oranına sahip. Bu barajların tamamı kritik eşikte yer alıyor.

ORTA SEVİYEDEKİ BARAJLAR

Terkos Barajı yüzde 28,85 dolulukla Karadeniz akışından beslenerek öne çıkıyor, Sazlıdere Barajı da yüzde 26,27 ile düşük kategorisine dahil, yaz kuraklığının kalıntılarını taşıyor. Darlık Barajı ise yüzde 37,6 ile orta kategorinin güçlülerinden. Büyükçekmece ve Istrancalar barajları da bu bantta, Marmara ve Trakya hatlarından destek alarak dengeliyor.

YÜKSEK SEVİYEDEKİ BARAJLAR

İSKİ'nin 21 Ekim 2025 raporunda Elmalı Barajı yüzde 49,53 ile bu kategorinin yıldızı; Anadolu yakasının su yükünü taşıyor ve kapasitesinin yarısını aşıyor. Darlık Barajı yüzde 37,6 ile yüksek eşiğe yakın dururken, diğer barajların düşük performansını telafi etmeye çalışıyor.

21 EKİM 2025 İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Ömerli Barajı: %15,52

Darlık Barajı: %37,6

Elmalı Barajı: %49,53

Terkos Barajı: %28,85

Alibey Barajı: %13,01

Büyükçekmece Barajı: %28,69

Sazlıdere Barajı: %26,27

Istrancalar Barajı: %31,43

Kazandere Barajı: %2,24

Pabuçdere Barajı: %8,3