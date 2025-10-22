CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Baraj doluluk oranları 22 Ekim 2025 | İSKİ barajlarda son durum

Baraj doluluk oranları 22 Ekim 2025 | İSKİ barajlarda son durum

İstanbul'un su kaynaklarında kritik dönem devam ediyor. İSKİ'nin verilerine göre 22 Ekim Çarşamba günü baraj doluluk oranı yüzde 23,57 seviyesinde seyrederken megakentte kuraklık çanları çalmaya devam ediyor. Uzmanlar, kış yağışlarının yetersiz kalması halinde 2026 baharında kısıtlama riskini işaret etti. 16 milyon İstanbullu'ya su tasarrufu çağrıları yinelenirken 22 Ekim tarihli baraj doluluk oranları ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 09:41
Baraj doluluk oranları 22 Ekim 2025 | İSKİ barajlarda son durum

İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 23,57 olarak ölçüldü. Kuraklık tehdidinin büyüdüğü megakentte, barajlarda geçen yıla göre %10 düşüş olduğunu belirten uzmanlar, Melen Barajı'ndan yapılan takviyenin de bir süre sonra yetersiz kalacağını belirtiyor. Kuraklık riskine karşı en büyük umut ise kış yağışlarında. İşte detaylar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 22 EKİM 2025

22 Ekim Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'un barajlarında doluluk oranları, İSKİ'nin resmi verilerine göre kritik eşikte seyrediyor. Genel doluluk yüzde 23,57 olarak ölçülürken, bu seviye geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10'un üzerinde gerileme gösterdi.

21 Ekim'deki yüzde 23,8'lik orandan hafif bir düşüşle 22 Ekim'de yüzde 23,57'ye gerileyen genel doluluk, üç aylık dönemde yüzde 42'lik bir azalmayı işaret ediyor. Melen Çayı'ndan yapılan takviyeler günlük 1 milyon metreküple sınırlı kalırken, barajlara gelen su miktarı 18 Ekim'de 1 milyon 200 bin metreküp olarak raporlandı.

22 Ekim baraj doluluk oranı

İSKİ BARAJLARDA SON DURUM

İSKİ Genel Müdürü, basın açıklamasında "Kış yağışlarına bel bağlamadan tasarruf seferberliği başlatmalıyız" diyerek, hane başına tüketimin 200 litreden 150'ye düşürülmesini önerdi. Uzmanlar, bu düşüşün iklim değişikliği ve plansız kentleşmeyle bağlantılı olduğunu vurguluyor. Meteoroloji verilerine göre, son üç ayda beklenen yağışın yüzde 30'u gerçekleşmedi; bu da baraj doluluk oranlarının kışa kadar stabilize olamayacağını gösteriyor. İSKİ, acil eylem planı kapsamında yeni sondajlar ve geri dönüşüm tesislerini hızlandırdı. Vatandaşlara yönelik kampanyalar, duş sürelerini kısaltma ve sızdırmazlık kontrollerini teşvik ediyor.Yıllık karşılaştırmalarda, 2024 Ekim'inde yüzde 35 olan doluluk, bu yılki gerilemeyle rekor düşük seviyeye indi. İşte 22 Ekim Çarşamba günü barajların doluluk oranları...

Barajlarda son durum 22 Ekim

Ömerli Barajı: %15,56

Darlık Barajı: %37,29

Elmalı Barajı: %49,11

Terkos Barajı: %28,57

Alibey Barajı: %12,69

Büyükçekmece Barajı: %28,52

Sazlıdere Barajı: %26,08

Istrancalar Barajı: %30,25

Kazandere Barajı: %2,11

Pabuçdere Barajı: %7,8

