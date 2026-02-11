Güneş tutulması ne zaman? 2026 Güneş tutulması saat kaçta olacak?

Gökyüzü meraklıları için Güneş tutulması yeniden gündemin merkezine yerleşti. Özellikle halkalı tutulmalar, Güneş'in etrafında oluşan ışık çemberi sayesinde görsel şölen sunmasıyla en etkileyici gök olaylarından biri kabul ediliyor. Tutulmanın gerçekleşeceği tarih ve Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği en çok araştırılan konular arasında yer alırken, astroloji dünyasında da peş peşe değerlendirmeler yapılıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? 2026 Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte bu eşsiz doğa olayına dair merak edilen tüm ayrıntılar…

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN 2026?

2026'da gerçekleşecek Güneş tutulması için heyecan giderek artıyor. Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'i tamamen ya da kısmen örtmesiyle ortaya çıkan bu etkileyici gök olayı, Şubat 2026'da gökyüzünde izlenebilecek. Astronomi meraklıları, bu eşsiz doğa olayını yakından takip etmeye hazırlanıyor.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

17 Şubat 2026'da gökyüzünde etkileyici bir doğa olayı yaşanacak. Halkalı Güneş tutulması, Güneş'in çevresinde oluşan parlak çember görünümü nedeniyle "ateş halkası" olarak adlandırılıyor. Bu özel tutulma dünyanın her yerinden izlenemeyecek; yalnızca bazı bölgelerde kısmi olarak gözlemlenebilecek. Özellikle Antarktika, Afrika'nın güney kesimleri ve Güney Amerika'nın güneyi bu görsel şöleni izleyebilecek bölgeler arasında yer alıyor.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

17 Şubat 2026'da gerçekleşecek Halkalı Güneş tutulması, Türkiye'den doğrudan ve çıplak gözle izlenemeyecek. Tutulmanın halkalı evresi yalnızca Antarktika üzerinde sınırlı bir hat boyunca görülebilecek.

Bununla birlikte, Arjantin ve Şili'nin en güney noktaları ile Güney Afrika'nın geniş bir bölümü (Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar dahil) tutulmayı kısmi olarak gözlemleyebilecek bölgeler arasında yer alıyor.