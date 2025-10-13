CANLI SKOR ANA SAYFA
SON DAKİKA: Memur zammı %13,65'e ulaştı! SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklisi zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar?

SON DAKİKA: Memur zammı %13,65'e ulaştı! SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklisi zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar?

Memur ve emekli memur maaşlarına uygulanacak 3 aylık enflasyon farkı, dönemsel TÜİK enflasyon verilerine bağlı olarak hesaplanıyor. 2025’in ilk üç ayında enflasyonun yüksek seyretmesi, farkın da yükselmesine neden oluyor. Bu fark, toplu sözleşme zammıyla birlikte maaşlara yansıtılıyor. Altı aylık farklar genellikle daha net açıklanırken, ilk üç aylık fark tahmini bile kamu çalışanları tarafından merak ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur, Memur ve memur emeklisi zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar?

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 09:13 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 11:36
SON DAKİKA: Memur zammı %13,65'e ulaştı! SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklisi zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar?

Memur ve emekli memur zammında "3 aylık enflasyon farkı" kavramı, maaşlara yansıyacak artışta önemli unsurlardan biridir. Bu fark, Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki TÜFE artışlarının toplamına karşılık gelir. Üç aylık verilerle yapılan tahminler, genel zam beklentilerini şekillendirir. Fakat kesin fark oranı genellikle altı aylık enflasyon verileri açıklandıktan sonra resmileşiyor. Peki, SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklisi zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar? 2026 yılında SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklisi zammı yüzde kaç olacak? Detaylar haberimizde...

SSK, BAĞ-KUR, MEMUR VE MEMUR 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 3 aylık enflasyon farkı netleşti ve SSK/Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %7,51 zam garantilendi.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?

Eylül ayı TÜİK verileriyle %2,40 enflasyon farkı oluştu. %11'lik Toplu Sözleşme zammı ile birlikte memur ve emekli memur zammı %13,65'e yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz 2025 zammı sonrası en düşük evli/çocuklu memur maaşının 50.502 TL civarında olduğu belirtilmektedir.

Eylül sonu itibarıyla memur ve emekli memur için toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan zam oranı %13,65'tir. Bu oran, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyonla yükselecektir. En düşük memur maaşına yapılacak net zam oranı ve buna bağlı olarak yeni maaş miktarı, Ocak 2026'nın ilk günlerinde, TÜİK'in Aralık 2025 enflasyonunu açıklamasıyla kesinleşecektir. Genel beklenti ve hesaplamalar, en düşük memur maaşının Ocak 2026'da 57.000 TL ile 60.000 TL bandına doğru ilerleyeceği yönündedir.

Anasayfa
