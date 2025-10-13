CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler RESMİ GAZETE 2025 | 13 Ekim Resmi Gazete Kararları neler?

RESMİ GAZETE 2025 | 13 Ekim Resmi Gazete Kararları neler?

13 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. 33045 sayılı Resmi Gazete’de kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni kararlar, yönetmelikler ve atamalar yer aldı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren “13 Ekim Pazartesi Resmi Gazete kararları neler?” sorusuna yanıt arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan önemli düzenlemeler arasında çeşitli kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları da bulunuyor. İşte 13 Ekim 2025 Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler…

RESMİ GAZETE 2025 | 13 Ekim Resmi Gazete Kararları neler?

Her gün olduğu gibi bugün de Resmi Gazete'nin yeni sayısı yayımlandı. 13 Ekim 2025 Pazartesi tarihli 33045 sayılı Resmi Gazete, önemli atama kararları ve yeni düzenlemeleri içeriyor. Vatandaşlar, "Bugünkü Resmi Gazete kararları nelerdir?", "13 Ekim Resmi Gazete'de hangi atamalar var?" sorularını araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlar ve kamu kurumlarına yönelik düzenlemeler merak konusu oldu. İşte 13 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete kararları tam listesi

13 EKİM RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce ve Türkçe Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

👉13 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/47, K: 2025/119 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/211, K: 2025/123 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2023/168, K: 2025/132 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2025/96, K: 2025/150 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2024/221, K: 2025/152 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2025/111, K: 2025/154 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2022/19376 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13 EKİM RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

