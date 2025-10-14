Bugün Resmi Gazete 14 Ekim Salı 2025 | Resmi Gazete kararları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Resmi Gazete bugün 14 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 14 Ekim Salı tarihli 33047. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/49, K: 2025/120 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2024/75, K: 2025/134 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2021/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/20 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/21 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/22 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/23 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/84 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/24 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/87 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/25 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri