CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bugün Resmi Gazete 14 Ekim Salı 2025 | Resmi Gazete kararları

Bugün Resmi Gazete 14 Ekim Salı 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 14 Ekim 2025 tarihli 33047. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 14 Ekim Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 09:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün Resmi Gazete 14 Ekim Salı 2025 | Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 14 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 14 Ekim Salı tarihli 33047. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 14 Ekim Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

14 Ekim RESMİ GAZETE için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2025/49, K: 2025/120 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2024/75, K: 2025/134 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2021/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/20 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/21 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/22 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/23 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/84 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/24 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2022/87 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/25 Sayılı Kararı

👉14 EKİM 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Tedesco 4 mevkiye takviye istedi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
F.Bahçe'den Benzema sürprizi!
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 Bugünkü maçlar 14 Ekim Salı 2025 09:00
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları Galler-Belçika maçında ilginç olay! Courtois'nın fare ile zor anları 01:24
F.Bahçe'de sular ısınıyor! F.Bahçe'de sular ısınıyor! 00:42
Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası Hakan Çalhanoğlu için 100'üncü maç pastası 00:06
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu? 00:05
Daha Eski
Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! Montella'dan flaş Berke Özer açıklaması! 00:05
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak 00:05
Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... Di Natale'den Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan... 00:05
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak! 00:05
Almanya'da fantastik amatör lig maçı! Almanya'da fantastik amatör lig maçı! 00:05
Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz Buruk'tan Osimhen sözleri: Korkuyoruz 00:05