YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM sorgulama ekranı!

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM sorgulama ekranı!

2025 YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme ile hangi üniversiteye veya bölüme yerleştiğini artık öğrenebilir. Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntülenebilir. Peki, ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 16:44 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 16:47
YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM sorgulama ekranı!

YKS ek yerleştirme sonuçları 2025 yılı için erişime açıldı. ÖSYM, sonuçları adayların T.C. kimlik numarası ve AİS şifresi ile öğrenebileceği şekilde yayınladı. Ek yerleştirme ile hangi bölüm veya üniversiteye yerleşildiğini görmek mümkün. Adaylar, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detayları araştırılıyor. Peki, ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖSYM EK TERCİH İÇİN KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

