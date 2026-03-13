CANLI SKOR ANA SAYFA
Tokat Niksar'da şiddetli sarsıntı: 13 Mart okullar tatil edildi mi?

Tokat Niksar'da şiddetli sarsıntı: 13 Mart okullar tatil edildi mi?

Tokat'ın Niksar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. Sarsıntı sonrası gözler Valilik açıklamasına çevrildi. Peki, 13 Mart Cuma bugün Tokat'ta okullar tatil edildi mi? Niksar'da eğitim öğretime ara mı verildi? İşte AFAD verileri ve Tokat Valiliği'nden gelen son dakika kararı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:52 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:55
Tokat Niksar'da şiddetli sarsıntı: 13 Mart okullar tatil edildi mi?

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te yerin 6,37 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Gece yarısı yaşanan sarsıntının ardından AFAD ekipleri sahada tarama faaliyetlerine başlarken, en çok merak edilen konu eğitim-öğretim durumu oldu. Peki, okullar tatil mi? Tokat'ta okullar tatil edildi mi? 13 Mart Cuma son durum nedir? Valilik açıklama yaptı mı? İşte detaylar...

13 MART OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te yerin 6,37 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Gece yarısı yaşanan sarsıntının ardından AFAD ekipleri sahada tarama faaliyetlerine başlarken, en çok merak edilen konu eğitim-öğretim durumu oldu.

TOKATTA OKULLAR TATİL Mİ? NİKSAR VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Tokat Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; depremin merkez üssü olan Niksar ilçesinde tedbir amaçlı olarak 13 Mart 2026 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Valilik, deprem sonrası okullarda herhangi bir fiziksel hasar olup olmadığının tespiti için teknik ekiplerin incelemelere başladığını belirtti. Diğer ilçeler ve Tokat il merkezi için henüz bir tatil kararı bulunmazken, sürecin hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

AFAD VE BAKANLIKTAN SAHA TARAMASI

Deprem sonrası İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda yapılan ilk incelemelerde, Niksar ve köylerinde can kaybı bildirilmedi. Bazı eski binalarda yüzeysel çatlaklar oluştuğu öğrenilirken, Valilik kararıyla deprem anında tahliye edilen yurtlarda kalan öğrencilerin barınma ihtiyaçları için güvenli alanlar oluşturuldu.

Büyüklük: 5,5 (Mw)

Yer: Tokat - Niksar

Tarih: 13.03.2026

Saat: 03:35:12

Derinlik: 6,37 km

F.Bahçe'den stopere Diogo Leite hamlesi!
Juventus'tan F.Bahçe'ye dev transfer!
Yeşilçam'ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan'dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Orta Doğu'daki savaşta 14'üncü gün: ABD uçağı düştü Trump İran'ı tehdit etti
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
G.Saray'da yıldız ismin maaşına zam!
