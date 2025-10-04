CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ASKİ 5 EKİM SU KESİNTİSİ: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 💧Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? ASKİ su kesintisi sorgulama!

ASKİ 5 EKİM SU KESİNTİSİ: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 💧Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? ASKİ su kesintisi sorgulama!

Ankaralılar dikkat! 5 Ekim Pazar günü için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan kritik su kesintisi duyurusu binlerce vatandaşı ilgilendiriyor. Kesikköprü hattındaki arızanın ardından suların ne zaman geleceği büyük merak konusu oluyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 5 Ekim su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ASKİ 5 EKİM SU KESİNTİSİ: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 💧Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? ASKİ su kesintisi sorgulama!

ASKİ SU KESİNTİSİ 5 EKİM | Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle ve Gölbaşı başta olmak üzere, Pazar sabahı ve gün boyu su verilemeyecek tüm mahallelerin listesi ve suların ne zaman geleceğine dair detaylar haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar, 5 Ekim Pazar günü yaşanacak su kesintisinin ne kadar süreceğini ve hangi ilçelerde su kesintisi olacağını merak ediyor. Peki, Ankara'da hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ su kesintisi sorgulama!

ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?

Bazı ilçelerde ise kesinti, arızadan bağımsız olarak ya da farklı nedenlerle Pazar günü boyunca devam edecektir:

  • GÖLBAŞI

    Arıza Tarihi: 3.10.2025 15:00:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 08:00:00

    Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: AHİBOZ,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİ OSMAN PAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACI HASAN,HACILAR,HACI MURATLI,HALLAÇLI,İKİZCE,İNCEK,KARAGEDİK AYDIN,KARAGEDİK ERCAN,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,KIRIKLI,KIZILCAŞAR,KOPARAN,OĞULBEY,OYACA YEŞİLÇAM,OYACA AKARSU,ÖRENCİK,TAŞPINAR,TEPEYURT,TOPAKLI,YAĞLIPINAR,YAVRUCUK,YAYLABAĞ,YURTBEY MAHALLELERİ VE BAHÇELİ EVLER MAHALLESİNİN BİR KISMI.

  • POLATLI

    Arıza Tarihi: 4.10.2025 20:00:00

    Tamir Tarihi: 5.10.2025 10:00:00

    Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ Sayın Abonelerimiz, İlçemizin su ihtiyacını karşılayan İvedik Su Arıtma Tesisi'nde su seviyelerinin düşük olması ve Ankara ilinin su ihtiyacının bir kısmını sağlayan Kesikköprü Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızalar nedeniyle İdaremiz tarafından yeni hat imalatı çalışmaları yürütülmektedir. Bu sebeple ilçemize yeterli miktarda su verilememekte olup, dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda; 04.10.2025 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar üst kotlarda basınç düşüklüğü ve kesintiler yaşanabilecektir. Ayrıca, 05.10.2025 Pazar günü 00:00–10:00 saatleri arasında depolar stok durumuna alınacağından, ilçemiz genelinde su kesintisi uygulanacaktır. Yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

    Etkilenen Yerler: İLÇE MERKEZİNİN TAMAMI

  • KAZAN

    Arıza Tarihi: 3.10.2025 15:00:00

    Tamir Tarihi: 5.10.2025 08:00:00

    Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLESİ KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ, SARAY KENT SANAYİ SİTESİ GİMAT SANAYİ SİTESİ ANSA SANAYİ SİTESİ BAYRAKTAR CADDESİ GIDACILAR CADDESİ AKSOY CADDESİ GÖK KUŞAĞI CADDESİ BAĞLI SOKAKLAR

  • MAMAK

    Arıza Tarihi: 3.10.2025 15:00:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 08:00:00

    Detay: DETAY : ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. MAMAK İLÇESİ GENELİ BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ VEYA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞAYACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: MAMAK İLÇESİ GENELİ

  • SİNCAN

    Arıza Tarihi: 3.10.2025 17:00:00

    Tamir Tarihi: 5.10.2025 15:00:00

    Detay: İLİMİZİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEKTİR. SİNCAN İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE/VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: YENİHİSAR, BEYOBASI, ÇOKOREN, MALİKÖY

  • ALTINDAĞ

    Arıza Tarihi: 3.10.2025 17:30:00

    Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:00:00

    Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEMEKTİR. ALTINDAĞ İLÇESİ GENELİNDE 03.10.2025 15:00 İLE 06.10.2025 SAAT 23:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey Önder,Aydınlıkevler ve Hacettepe Baraj mahalleleri

  • SİNCAN

    Arıza Tarihi: 4.10.2025 07:30:00

    Tamir Tarihi: 5.10.2025 08:00:00

    Detay: Ankara İlinin su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesik Köprü hattında meydana gelen arızalardan kaynaklı olarak idaremiz tarafından yeni hat imalatı yapılmaktadır. Bu nedenle hatlarımıza yeterli su verilemeyecek olup, ilimiz genelinde dönüşümlü su sağlama uygulamasına geçilmiştir.

    Etkilenen Yerler: FATİH, GAZİOSMANPAŞA, TÖREKENT, MEVLANA, ULUBATLI HASAN, YUNUS EMRE, GÖKÇEK, AHİ EVRAN, AHİ EVRAN OSB, MALAZGİRT, PINARBAŞI, SARAYCIK, ERTUĞRULGAZİ, OSMANLI, TANDOĞAN, SELÇUKLU, YENİ ÇİMŞİT, OSMANİYE, YENİ PEÇENEK MAHALLELERİ. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

  • ETİMESGUT

    Arıza Tarihi: 4.10.2025 09:30:00

    Tamir Tarihi: 5.10.2025 09:30:00

    Detay: Sayın Abonelerimiz, Kesik köprü hattından Ankara'ya 3 hat ile günlük 530 bin m su veriliyordu. Ancak 17.09.2025'te 1. CTP hatta oluşan patlak nedeniyle 2 hat üzerinden 450 bin m olarak verilmeye başlandı. Bu hatta yeni çelik boru imalatı başlatıldı. Ancak 27.09.2025'te ise 2.CTP hat da arızalandı ve şu an yalnızca 1 hatla günde 230 bin m su verilebilmektedir. Bu da şehir merkezinde yaklaşık 250 bin m 'lük açığa neden olmuştur. Arızalı 2. hat için de çelik boru döşeme çalışmalarına başlanmış olup, imalat yaklaşık 1 hafta sürecektir. Kuraklık nedeniyle baraj seviyeleri de kritik düzeyde olduğundan, 06.10.2025 tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi, Şeyh Şamil Mahallesi Yavuz Selim Mahallesi, Tunahan Mahallesi, Güzelkent Mahallesi, Devlet Mahallesi, Şeker Mahallesi, Altay Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Yeşilova Mahallesi

  • PURSAKLAR

    Arıza Tarihi: 4.10.2025 11:00:00

    Tamir Tarihi: 5.10.2025 11:00:00

    Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEMEKTİR. PURSAKLAR İLÇESİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ ÜST KOTLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: MİMAR SİNAN MAHALLESİ ÜST KOTLARI

  • YENİMAHALLE

    Arıza Tarihi: 4.10.2025 11:00:00

    Tamir Tarihi: 5.10.2025 12:00:00

    Detay: İLİMİZİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEKTİR. YENİMAHALLE İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE/VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

    Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAH , ATA MAH, SUSUZ MAH,

  • BEYPAZARI

    Arıza Tarihi: 4.10.2025 17:30:00

    Tamir Tarihi: 5.10.2025 06:30:00

    Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.

    Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI)

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Aynadaki Yabancı - REKLAM
F.Bahçe Samsunspor maçı kafilesini açıkladı!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi için tarihi öneri yapıldı! Kabul edilirse her şey sil baştan...
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Opet galibiyetle başladı! F.Bahçe Opet galibiyetle başladı! 16:12
Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım! Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım! 16:09
AJ Auxerre-Lens maçı detayları! CANLI İZLE! AJ Auxerre-Lens maçı detayları! CANLI İZLE! 16:03
Hagi'nin golü babasını hatırlattı! Hagi'nin golü babasını hatırlattı! 15:55
Pendikspor’dan farklı galibiyet! Pendikspor’dan farklı galibiyet! 15:42
Brest - Nantes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE Ligue 1 Brest - Nantes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE Ligue 1 15:41
Daha Eski
Bandırma evinde galip! Bandırma evinde galip! 15:40
Sakarya'da Caner ve Burak affedildi! Sakarya'da Caner ve Burak affedildi! 15:36
Fenerbahçe Samsunspor mesaisini tamamladı! Fenerbahçe Samsunspor mesaisini tamamladı! 15:35
Metz Marsilya maçı detayları! Metz Marsilya maçı detayları! 15:18
Trabzonspor Basketbol’dan müthiş başlangıç! Trabzonspor Basketbol’dan müthiş başlangıç! 15:11
Dev derbide geri sayım: İşte son gelişmeler! Dev derbide geri sayım: İşte son gelişmeler! 14:56