Haberler Haberler EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 3 AYLIK ENFLASYON FARKI | 2026 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. Emekliler için 3 aylık enflasyon farkı, maaşlara doğrudan yansıyacak ve pek çok kişinin bütçesini etkileyecek. SGK ve BAĞKUR emeklileri, Ocak zammının kesinleşmesiyle birlikte maaşlarında ne kadar artış olacağını öğrenebilecek. Bu fark, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre hesaplanıyor ve resmi açıklamalarla netleşiyor.

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 10:15 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 10:21
Emekli maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı! SGK ve BAĞKUR emeklileri, 3 aylık enflasyon farkı sayesinde maaşlarında nasıl bir artış olacağını merak ediyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak zammı kesinleşecek. Haberimizde, emeklilerin maaşlarına yansıyacak farkın miktarı ve zam oranları detaylı şekilde hesaplanacak. Böylece emekliler Ocak ayında alacakları yeni maaşlarını önceden görebilecek. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2026 Ocak emekli maaş zam oranları belli oldu mu? Emekli maaş zammı 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

2026 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte, 3 aylık zam oranı kesinleşmiş oldu. Temmuz ayı enflasyonu %2,06, Ağustos %2,04 ve Eylül %3,23 olarak gerçekleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin toplam 3 aylık enflasyon farkı %7,50 olarak hesaplandı. Bu oran, emekli maaşlarına Ocak ayında doğrudan yansıyacak ve milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanır açıklanmaz maaş artışı netleşecek.

Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarında %2,38'lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu fark toplu sözleşme zammıyla birleştirildiğinde, memur ve memur emeklilerinin hak ettiği toplam zam oranı %13,64 olarak belirlendi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %26,63 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,73 artış, imalatta %26,63 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %23,81 artış ve su temininde %55,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %22,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında %31,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,21 artış, enerjide %25,17 artış ve sermaye mallarında %26,62 artış olarak gerçekleşti.

YENİ YIL ZAM ORANLARI BELLİ OLDU MU?

Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığında ise yılın son döneminde uygulanacak zam oranı netleşecek. SGK, BAĞKUR ve memur emeklileri maaşlarına yansıyacak bu fark, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanır açıklanmaz maaş artışı netleşecek.

