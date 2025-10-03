MEMUR VE EMEKLİ 3 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Yeni yılda zam oranları ne olacak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Memur ve emekliler için kritik gün geldi! TÜİK, bugün saat 10.00'da Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve 3 aylık zam farkları kesinleşecek. Bu açıklama ile birlikte memur ve emeklilerin 3 aylık zam farkları da kesinleşmiş olacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığında ise yılın son döneminde uygulanacak zam oranı netleşecek.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Yeni yılda zam oranları ne olacak? SGK, BAĞKUR ve memur emeklileri maaşlarına yansıyacak bu fark, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları da açıklandığında ise yılın son dönemindeki zam oranı netleşmiş olacak. SGK, BAĞKUR ve memur emeklileri, maaşlarına yansıyacak artışları merakla bekliyor. Haberimizde, 3 aylık enflasyon farkının hesaplanması ve maaşlara yansıtılma süreci detaylı şekilde anlatılıyor. Böylece emekliler ve memurlar, gelecek maaş artışlarını önceden görüp bütçelerini planlayabilecek. Peki, 2026 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli 3 aylık enflasyon farkı ne? Detaylar haberimizde...

MEMUR VE EMEKLİ 3 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00'da Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,23 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %26,59 arttı, aylık %2,52 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,83 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %26,63 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,73 artış, imalatta %26,63 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %23,81 artış ve su temininde %55,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %22,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında %31,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,21 artış, enerjide %25,17 artış ve sermaye mallarında %26,62 artış olarak gerçekleşti.

YENİ YIL ZAM ORANLARI BELLİ OLDU MU?

Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığında ise yılın son döneminde uygulanacak zam oranı netleşecek. SGK, BAĞKUR ve memur emeklileri maaşlarına yansıyacak bu fark, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

