ZTK'da ilk hafta F.Bahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak! Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak? ZTK'da grup aşaması için kura çekiminin tamamlanmasıyla takımların rakipleri belli oldu. En dikkat çekici eşleşme ise hiç şüphesiz Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan ilk derbi oldu. Taraftarlar, Fenerbahçe–Beşiktaş ZTK derbisi hangi tarihte yapılacak, maç saat kaçta başlayacak? sorularını yoğun şekilde araştırıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda yeni format sayesinde büyük maçların daha erken oynanması sporseverleri heyecanlandırdı. Grup aşamasında her takım 4 karşılaşmaya çıkacak ve bu önemli derbi, grubun kaderini belirleyecek mücadelelerden biri olacak. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin güncel bilgiler…

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

İlk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. Maçlar 23-24-25 Aralık tarihinde oynanacak.