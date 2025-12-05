CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
ZTK'da ilk hafta F.Bahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak! Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman?

ZTK'da ilk hafta F.Bahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak! Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman?

FenerbahçeBeşiktaş ZTK maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başlıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ZTK’da kura çekimleri tamamlanırken, futbolseverlerin gözü ilk derbi karşılaşmasına çevrildi. Kupada grup formatına geçilmesiyle birlikte en dikkat çeken eşleşmelerden biri Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi oldu.

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 15:33 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 15:40
ZTK'da ilk hafta F.Bahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak! Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman oynanacak? ZTK'da grup aşaması için kura çekiminin tamamlanmasıyla takımların rakipleri belli oldu. En dikkat çekici eşleşme ise hiç şüphesiz Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan ilk derbi oldu. Taraftarlar, Fenerbahçe–Beşiktaş ZTK derbisi hangi tarihte yapılacak, maç saat kaçta başlayacak? sorularını yoğun şekilde araştırıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda yeni format sayesinde büyük maçların daha erken oynanması sporseverleri heyecanlandırdı. Grup aşamasında her takım 4 karşılaşmaya çıkacak ve bu önemli derbi, grubun kaderini belirleyecek mücadelelerden biri olacak. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin güncel bilgiler…

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

İlk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 1. Maçlar 23-24-25 Aralık tarihinde oynanacak.

