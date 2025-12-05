CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Leroy Sane'den penaltı yorumu

Leroy Sane'den penaltı yorumu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Leroy Sane, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Alman yıldız, konuk takımın son dakikalarda penaltı beklediği pozisyon hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 23:52
Leroy Sane'den penaltı yorumu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda 1 gol ve 1 asistle oynayarak galibiyette önemli rol oynayan Alman futbolcu Leroy Sane, maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Sane, "Zor bir oyundu. Önemli bir maçtı bizim için. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. İkinci yarıda daha zorlandığımız bir oyun oldu. Hatta kontrolü kaybettik bazı yerlerde. Ama sonunda kazanmasını bildik. 3 puanı almayı başardık, en önemlisi de buydu" diye konuştu.

"TAKIMIMIZ VE HOCAMIZLA BİRBİRİMİZE ÇOK İYİ ALIŞTIK"

Takım olarak iyi bir adaptasyonları olduğunu ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki de herkesi tanımak, birbirimize alışmak, nasıl oynayacağımızı görmek biraz zaman alıyor. Herkes için olan bir şey bu. Hem takımımız hem de hocamızla birbirimize çok iyi alıştığımızı düşünüyorum. Abdullah (Kavukcu) ağabeye de çok teşekkür ediyorum. Geldiğimden beri evimde hissetmem için çok yardımcı oldu. Aslında kulüpteki herkes de böyle yapıyor. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"OYUNDA ELİ GÖRMEDİM, BANA DEĞİL GİBİ GÖRÜNDÜ"

Son olarak maçın son anlarında Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonla alakalı sorulan soruyu yanıtlayan Leroy Sane, "Oyunumun dışındaki şeylerle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Her zaman odaklandığım şey bu. Takım olarak da başarılı olmak ve kazanmak istiyoruz. Oyun içerisindeyken eli görmedim, bana değil gibi göründü. Tekrardan görüntülere bakmam gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.

