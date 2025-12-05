Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta?

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Kupa 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Peki, ZTK maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta?

İŞTE KURADA YER ALAN TAKIMLAR

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Samsunspor, Konyaspor, Keçiörengücü, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, İstanbulspor, Erzurumspor, Eyüpspor, Bodrum FK, Aliağa Futbol, F. Karagümrük, Beyoğlu Yeniçarşıspor, Gaziantep FK, Boluspor, Fethiye, Iğdır FK

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Corendon Alanyaspor

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

Mısırlı.com Karagümrük

B GRUBU

Samsunspor

İkas Eyüpspor

Hesap.com Antalyaspor

Gençlerbirliği

Sipay Bodrum FK

Alagöz Holding Iğdır FK

TÜMOSAN Konyaspor

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor

Keçiörengücü

Beyoğlu Y. Çarşı Spor