Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta?

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Kupa 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Peki, ZTK maçları ne zaman oynanacak? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta?
İŞTE KURADA YER ALAN TAKIMLAR
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Samsunspor, Konyaspor, Keçiörengücü, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, İstanbulspor, Erzurumspor, Eyüpspor, Bodrum FK, Aliağa Futbol, F. Karagümrük, Beyoğlu Yeniçarşıspor, Gaziantep FK, Boluspor, Fethiye, Iğdır FK
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
Mısırlı.com Karagümrük
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Hesap.com Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Alagöz Holding Iğdır FK
TÜMOSAN Konyaspor
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Y. Çarşı Spor