EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM | SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? 2025 Ocak zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında %16,67 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışı merak ediyor. Temmuz ayı enflasyonu %2,04 olarak açıklanırken, Eylül enflasyon verisi 3 Ekim'de duyurulacak. Bu veriler ve yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranları, emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranını belirleyecek. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte uzman görüşleri, beklentiler ve en güncel hesaplamalar…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Ocak 2026 zammı için enflasyon verileri şekillenmeye başladı. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından emeklilerin kesinleşen zam oranı %4,14 oldu. Bu orana Eylül ayı enflasyonunun da eklenmesiyle 3 aylık zam farkı kesinleşecek.

SSK,BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ZAM ORANLARI YÜZDE KAÇ OLACAK, BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ağustos ayında enflasyon %2,04 arttı, yıllık enflasyon ise %32,95 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden %4,14 zam hakkı kazandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ise %24 ile %29 arasında değişiyor. Buna göre emekli maaşlarına Ocak ayında %7,14 ila %10,56 aralığında zam yapılması bekleniyor.

ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?

Memur ve memur emeklileri ise 2026 yılının ilk yarısında %11 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Ayrıca taban aylıklara 1000 TL ilave artış yapılacak. 2026'nın ikinci yarısında memur maaşlarına %7 oranında zam uygulanacak. Bu nedenle memur emeklilerinin Ocak 2026 zammı, enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşimiyle kesinleşecek. Henüz memurlar için enflasyon farkı oluşmadı; bu farkın devreye girmesi için %0,82 daha enflasyon artışı gerekiyor.