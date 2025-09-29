CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! 📢 SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! 📢 SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emekli gözünü 2025 Ocak zammına çevirdi. Temmuz enflasyonu %2,06’dan %2,04’e revize edilirken, Eylül ayı verileri ise 3 Ekim’de açıklanacak. Açıklanacak enflasyon oranlarıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı netleşecek. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklileri için Ocak zammı yüzde kaç olacak? İşte beklentiler ve tahminler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 09:17 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 09:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! 📢 SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM | SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? 2025 Ocak zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında %16,67 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışı merak ediyor. Temmuz ayı enflasyonu %2,04 olarak açıklanırken, Eylül enflasyon verisi 3 Ekim'de duyurulacak. Bu veriler ve yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranları, emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranını belirleyecek. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Ocak zammı ne kadar olacak? İşte uzman görüşleri, beklentiler ve en güncel hesaplamalar…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Ocak 2026 zammı için enflasyon verileri şekillenmeye başladı. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından emeklilerin kesinleşen zam oranı %4,14 oldu. Bu orana Eylül ayı enflasyonunun da eklenmesiyle 3 aylık zam farkı kesinleşecek.

SSK,BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ZAM ORANLARI YÜZDE KAÇ OLACAK, BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ağustos ayında enflasyon %2,04 arttı, yıllık enflasyon ise %32,95 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden %4,14 zam hakkı kazandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ise %24 ile %29 arasında değişiyor. Buna göre emekli maaşlarına Ocak ayında %7,14 ila %10,56 aralığında zam yapılması bekleniyor.

ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?

Memur ve memur emeklileri ise 2026 yılının ilk yarısında %11 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Ayrıca taban aylıklara 1000 TL ilave artış yapılacak. 2026'nın ikinci yarısında memur maaşlarına %7 oranında zam uygulanacak. Bu nedenle memur emeklilerinin Ocak 2026 zammı, enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşimiyle kesinleşecek. Henüz memurlar için enflasyon farkı oluşmadı; bu farkın devreye girmesi için %0,82 daha enflasyon artışı gerekiyor.

AHaber CANLI YAYIN

Usta yazardan flaş F.Bahçe yorumu!
REKLAM
DİĞER
Galatasaray’da kalması zor! Yıldız ismin sözleşmesindeki madde ortaya çıktı
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada
G.Saray'dan flaş Lemina kararı! 1 yıllık opsiyonu...
Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 29 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 29 Eylül 2025 08:15
"Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." 00:15
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! 00:15
Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! 00:15
Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! 00:15
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:15
Daha Eski
Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu 00:15
Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! 00:15
Icardi G.Saray'da tarihe geçecek! Icardi G.Saray'da tarihe geçecek! 00:15
Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! 00:15
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... 00:15
Paşa 3 puanı 90+3'te aldı! Paşa 3 puanı 90+3'te aldı! 00:15