💥SÜPER LOTO 28 EYLÜL | 28 Eylül Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sorgulama ekranı!

28 Eylül Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları! Büyük ikramiyenin kime çıkacağı büyük merak konusu oluyor. Talihli numaraları ve kazanan rakamları öğrenmek isteyenler için Süper Loto sorgulama ekranı ve sonuç detayları haberimizde yer alıyor. Pazar günlerinin şans oyunu olarak bilinen Süper Loto, yüksek ikramiye tutarı ve heyecanıyla dikkat çekiyor. 28 Eylül çekilişinde hangi numaraların çıktığını öğrenerek, şansınızı kontrol edebilir ve büyük ikramiyeye sahip olma fırsatını yakalayabilirsiniz. İşte 28 Eylül Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları ve talihli rakamlar…

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. 28 Eylül Pazar Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da canlı yayında gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto sonuçları için saat 21:30 bekleniyor. Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra kazanan numaralar resmi olarak duyurulacak. Vatandaşlar sonuçları hem Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden hem de MPİ'nin mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek. 28 Eylül Pazar Süper Loto sonuçları henüz belli olmadı.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için TIKLA

SÜPER LOTO NASIL SORGULANIR?

👉 Süper Loto 28 Eylül Pazar sonucu için TIKLA

👉 Süper Loto TÜM SONUÇLAR için TIKLA