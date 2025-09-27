CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?

İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?

Vatandaşlar, “İmsak vakti girdiğinde sabah namazı kılınır mı?” sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre imsak vakti, hem orucun başlama zamanı hem de sabah namazı vaktinin başlangıcıdır. Yani imsak girdikten sonra sabah namazı kılınabilir. Peki sabah namazı hangi vakte kadar kılınır, güneş doğunca ne olur?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 07:07 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 07:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?

Sabah namazı vaktiyle ilgili en çok merak edilenlerden biri de "İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı?" sorusudur. İmsak vakti, orucun başladığı ve sabah namazı vaktinin girdiği anı ifade eder. Bu vakitten itibaren sabah namazı kılınabilir. Namaz vakti ise güneş doğuncaya kadar devam eder. Peki sabah namazı için en uygun vakit hangisidir, sabah namazı erken kılınabilir mi? Detaylar haberimizde...

İMSAK VAKTİ GİRİNCE SABAH NAMAZI KILINIR MI?

İmsak vakti girdikten sonra sabah namazı kılınabilir. Çünkü sabah namazı vakti imsakla başlar ve güneşin doğmasına kadar devam eder. Ancak bazı alimler, ufkun iyice aydınlanmasını beklemenin daha faziletli olduğunu belirtmiştir.

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur'ân-ı Kerîm'de, "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivâyetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehap) bulmuşlardır. (İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-kadîr, 1/225; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/286; Zeylaî, Tebyîn, 1/82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir. (Tirmizî, Salât, 117 [154])

İMSAK VAKTİ NEDİR?

İmsak vakti, oruç için yeme-içmenin son bulduğu ve sabah namazı vaktinin başladığı andır. Yani imsakla birlikte sabah namazı vakti de girmiş olur.

Tedesco toplantı odasına! Başkan ile neler konuşuldu?
Tedesco'nun tazminatındaki flaş gerçek!
DİĞER
Samar Dadgar'dan eşi Özcan Deniz'e tam destek! "Her zaman biz"
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Fenerbahçe'de yıldızlar tedirgin!
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 07:38
Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! 01:20
7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 01:20
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 01:20
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 01:20
İrfan Can için yönetim harekete geçecek! İrfan Can için yönetim harekete geçecek! 01:20
Daha Eski
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... 01:20
Gaziantep FK evinde geri döndü! Gaziantep FK evinde geri döndü! 01:20
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 01:20
Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! Temsilcilerimizi bekleyen tehlike! 01:20
İşte Alvarez'in son durumu! İşte Alvarez'in son durumu! 01:20
Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! 01:20