İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı? Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?

Sabah namazı vaktiyle ilgili en çok merak edilenlerden biri de "İmsak vakti girince sabah namazı kılınır mı?" sorusudur. İmsak vakti, orucun başladığı ve sabah namazı vaktinin girdiği anı ifade eder. Bu vakitten itibaren sabah namazı kılınabilir. Namaz vakti ise güneş doğuncaya kadar devam eder. Peki sabah namazı için en uygun vakit hangisidir, sabah namazı erken kılınabilir mi? Detaylar haberimizde...

İMSAK VAKTİ GİRİNCE SABAH NAMAZI KILINIR MI?

İmsak vakti girdikten sonra sabah namazı kılınabilir. Çünkü sabah namazı vakti imsakla başlar ve güneşin doğmasına kadar devam eder. Ancak bazı alimler, ufkun iyice aydınlanmasını beklemenin daha faziletli olduğunu belirtmiştir.

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur'ân-ı Kerîm'de, "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivâyetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehap) bulmuşlardır. (İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-kadîr, 1/225; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/286; Zeylaî, Tebyîn, 1/82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir. (Tirmizî, Salât, 117 [154])

İMSAK VAKTİ NEDİR?

İmsak vakti, oruç için yeme-içmenin son bulduğu ve sabah namazı vaktinin başladığı andır. Yani imsakla birlikte sabah namazı vakti de girmiş olur.