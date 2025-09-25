Kara kış kapıda! İstanbul dahil birçok ile uyarı verildi: İşte kışlıkların çıkacağı tarih!

Sonbahar Eylül ayının ortalarından itibaren etkisini hissettirirken henüz Ekim ayı gelmeden bu kez de kara kış yüzünü gösterecek. Erken kışın sinyallerini veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarında, Eylül ayının son haftasında kuzeyden serin hava dalgasının geleceği ve Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıkların ani düşüşe uğrayacağı belirtildi. Vatandaşlar için kışlıkları çıkarmanın vakti de belli oldu. Uzmanlar, kaban ve montların dolaplardan çıkarılma tarihini işaret ediyor. Ekim ayı başı itibarıyla hava soğukları kalıcı hale gelecek.

SOĞUK HAVA DALGASINDAN HANGİ İLLER ETKİLENECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu raporunda, ülke genelinde sıcaklıkların 5-6 derece azalacağı vurgulandı. İstanbul'da Cuma günü (26 Eylül) başlaması beklenen dalga, Pazartesi (29 Eylül) günü sağanak yağışlarla etkisini artıracak. Ankara'da ise hafta sonu rüzgarlı ve bulutlu hava hakim olacak, sıcaklıklar 20 dereceye gerileyecek. İzmir, Ege'nin diğer illeriyle birlikte hafif yağış alacak. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars gibi yüksek kesimlerde ise erken kar yağışı ihtimali yükseldi.

EKİM BAŞINDA KIŞLIKLAR GİYİLMEYE BAŞLANACAK

MGM'nin uzun vadeli tahminlerine göre, İstanbul için Ekim ayı ortasında ortalama sıcaklıklar 15-18 dereceye düşecek, gece sıcaklıkları ise 10 dereceyi zorlayacak. Kaban ve kalın montlar için ideal tarih 5-10 Ekim'den sonrası olarak öngörülüyor. Bu dönemde rüzgarlı hava ve yağış kombinasyonu, üşüten bir etki yaratabilir. Ankara'da ise Eylül sonu bile kabana ihtiyaç duyulabilir çünkü başkentte sıcaklık düşüşünün daha sert olması bekleniyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Kasım-Aralık aylarına uzanan tahminler, normalin altında sıcaklık ve bol yağış öngörüyor. MGM'nin mevsimlik raporlarına göre, İstanbul dahil Marmara'da kar yağışı Aralık ortasında başlayabilir. Ancak uzmanlar kar yağışı tarihi vermek için henüz çok erken olduğunun ve uzun vadeli hava durumu tahminlerinin tutarsız olabileceğini vurgulayarak güncel olarak raporların takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.