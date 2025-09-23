YKS ek tercihler ne zaman 2025? | ÖSYM YKS ek yerleştirme (2. tercih) ne zaman başlıyor?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2025? | 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi heyecanı başladı. ÖSYM tarafından yürütülen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme süreci, boş kalan kontenjanlar ve kayıt yaptırmayan adaylardan dolayı oluşan açıklar için ikinci şansı sunuyor. Üniversite hayallerine kavuşmak isteyen adaylar, e-Devlet veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini yapacak. İşte ek yerleştirmelere dair merak edilenler...

ÖSYM YKS EK YERLEŞTİRME (2. TERCİH) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Ancak, geçmiş yıllarda, ek tercih sürecinin genellikle üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında başlamıştı. Örneğin, 2024'te YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercih kılavuzu 6 Eylül'de yayımlanmış ve tercihler 6-11 Eylül arasında alınmıştı. Bu yıl da, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlanacak üniversite kayıt işlemlerinin ardından, ek tercihlerin 8-13 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabileceği öngörülüyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. ÖSYM, genellikle üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjanları ve ek yerleştirme kurallarını içeren kılavuzu yayımlıyor. Geçtiğimiz yıl kılavuz 6 Eylül 2024'te duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvimle, Eylül ayının ilk haftasında kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR?

YKS ek tercih hakkından, 2025 YKS'de yerleştirme puanı hesaplanmış ancak herhangi bir yükseköğretim programına yerleşememiş adaylar yararlanabilir. Merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen veya tercih yapmayan adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamaz.