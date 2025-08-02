Tercih yapanlar ek tercih de yapabilir mi? 2025 YKS ek tercih şartları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih sürecinin başlamasıyla birlikte milyonlarca aday, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaştı. İlk tercihlerde yerleşme ihtimali düşük olan veya tercih yapmayanlar için ek tercih dönemi detayları merak ediliyor. Peki, ek tercih nasıl yapılır, kimler başvurabilir? YKS ek tercih süreci, başvuru tarihleri ve merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

YKS TERCİH YAPANLAR EK TERCİH DE YAPABİLİR Mİ?

ÖSYM'nin 2025 YKS ek tercih kılavuzuna göre, ilk tercih döneminde herhangi bir lisans veya ön lisans programına yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilir. Ancak, ilk tercihlerde bir bölüme yerleşenler, kayıt yaptırmasalar dahi ek tercih hakkından yararlanamaz. YKS'ye girip yerleştirme puanı hesaplanmış ancak hiç tercih yapmamış adaylar da ek tercih döneminde başvuru yapabilir. Özel yetenek sınavıyla yerleşenler ise ek tercih hakkına sahiptir.

Ek tercih, YKS merkezi yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlara veya kayıt yaptırmayan adaylardan dolayı açılan yerlere başvuru yapma sürecidir. Üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarındaki boş kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzunda listelenir. Bu dönem, özellikle ilk tercihlerde yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar için üniversiteye yerleşme şansı sunar. 2025 ek tercih döneminin eylül başında başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH YAPABİLME ŞARTLARI NELERDİR?

YKS'ye Girmiş Olmak: Adayın, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanının (TYT, AYT veya YDT puanı) hesaplanmış olması gerekir.

lk Tercihte Yerleşememiş Olmak: İlk tercih döneminde herhangi bir lisans veya ön lisans programına yerleşememiş olan adaylar ek tercih yapabilir. Yerleşenler, kayıt yaptırmasalar bile ek tercih hakkından yararlanamaz.

Hiç Tercih Yapmamış Olmak: YKS'ye girip puanı hesaplanmış ancak ilk tercih döneminde hiç tercih yapmamış adaylar da ek tercih döneminde başvuru yapma hakkına sahiptir.

Özel Yetenek Sınavıyla Yerleşenler: Özel yetenek sınavıyla bir programa yerleşen adaylar, ek tercih yapabilir. Bu durumda, özel yetenekle yerleşilen program etkilenmez.

Ek Tercih Ücretini Yatırmak: Ek tercih yapabilmek için ÖSYM'nin belirlediği ek tercih ücretinin, kılavuzda belirtilen süre içinde yatırılması zorunludur. Ücret yatırılmadan tercih işlemi tamamlanmaz.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilir. Adaylar, ek tercih kılavuzunda belirtilen programlar arasından en fazla 24 tercih yapabilir. Tercih yaparken, programların taban puanları ve kontenjanları dikkate alınmalıdır. ÖSYM'nin resmi sitesi (osym.gov.tr) ve mobil uygulaması üzerinden ek tercih kılavuzu yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.