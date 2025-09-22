CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 22 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 22 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 22 Eylül 2025 tarihli 33025. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 22 Eylül 2025 Pazartesi tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 09:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 22 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 22 EYLÜL| Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Eylül Pazartesi tarihli 33025. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

22 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10435)

–– İthalat Rejimi Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10436)

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Öğretim Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2025/114, K: 2025/105 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/152, K: 2025/116 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2025/137, K: 2025/129 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2023/13, K: 2025/135 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2025 Tarihli ve 2022/18821 Başvuru Numaralı Kararı

👉22 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

REKLAM - Türk Telekom
Buruk'tan Sane için flaş karar!
DİĞER
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan bomba karar! Görevinden ayrılıyor mu? SABAH Spor açıklıyor...
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında...
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından dikkat çeken eleştiri! Maçın ardından dikkat çeken eleştiri! 08:51
Bugünkü maçlar 22 Eylül Pazartesi Bugünkü maçlar 22 Eylül Pazartesi 08:20
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı 00:25
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! 23:59
Daha Eski
F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! 23:59
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 23:59
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! 23:59
F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! 23:59
F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! 23:59
Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 23:59