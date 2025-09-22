Resmi Gazete'de bugün! 22 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Resmi Gazete bugün 22 EYLÜL| Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Eylül Pazartesi tarihli 33025. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10435)

–– İthalat Rejimi Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10436)

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Öğretim Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/5/2025 Tarihli ve E: 2025/114, K: 2025/105 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 Tarihli ve E: 2024/152, K: 2025/116 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2025/137, K: 2025/129 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2023/13, K: 2025/135 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2025 Tarihli ve 2022/18821 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri