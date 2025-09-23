CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete'de bugün! 23 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 23 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 23 Eylül 2025 tarihli 33026. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 23 Eylül Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 08:36
Resmi Gazete'de bugün! 23 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 23 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 23 Eylül Salı tarihli 33026. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Eylül Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

23 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ–– Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

👉23 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

