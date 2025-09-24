CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete'de bugün! 24 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 24 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 24 Eylül 2025 tarihli 33027. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 24 Eylül Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 08:35
Resmi Gazete'de bugün! 24 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 24 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 24 Eylül Çarşamba tarihli 33027. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Eylül Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

24 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉24 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

