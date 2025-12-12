CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Livakovic'ten flaş karar! Yeni adresi belli oldu

Süper Lig devlerinden İspanya La Liga ekibi Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. File bekçisi son olarak geleceği hakkında kritik bir karara vardı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 10:43
Manchester City'den Ederson'un transfer edilmesiyle İspanyol ekibi Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, La Liga'da hiç forma şansı bulamadı. Girona'da mutsuz olan Hırvat eldivenin, geleceği şekillenmeye başlandı.

Hırvat basınından Nacional'e göre Livakovic, Dünya Kupası'na kadar Dinamo Zagreb'e transfer olabilmek için Girona'daki maçları boykot etmeye karar verdi.

Nacional'e Girona Teknik Direktörü Michel, "Livakovic, Girona'da oynamak istemediğini söyledi. Gazzaniga, 38 derece ateş ve gribe rağmen kaleyi korumak zorunda kaldı çünkü Livakovic kupa maçında oynamak istemedi. Bu durum beni kızdırdı. Dünya Kupası'nda oynamak ve başka bir kulübe gitmek istiyor." ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki kalecinin bu tutumda davranmasının sebebi ise FIFA kriterlerine göre bir sezon içerisinde üç farklı takımın formasını giyemeyecek olması.

Anasayfa
