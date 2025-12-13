CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler BİM 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 19 Aralık Cuma aktüel ürünler kataloğu resmi olarak yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da uygun fiyatlı ürünleri takip eden vatandaşlar, "BİM'de bu hafta neler var?", "19 Aralık BİM indirimleri neler?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Yeni yayımlanan kataloğa göre elektronik, mutfak eşyaları, tekstil ürünleri ve ev dekorasyon ürünlerinde dikkat çekici fırsatlar yer alıyor. İşte BİM 19 Aralık aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan fırsatlar ve indirimli ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 13:28 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 07:13
BİM 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 19 ARALIK CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER

Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası 299 TL

Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı 3.990 TL

43' Frameless Full HD QLED Google TV 9.990 TL

65' Frameless Ultra HD QLED Google TV 23.990 TL

BİM 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

Mini Fırın 1.990 TL

Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

Şarjlı Su Pompası 199 TL

Heifer Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı: 3.990 TL

Polosmart Soundbar FS107: 699 TL

Rgb Işıklı Speaker: 1.290 TL

BİM 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 19 ARALIK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tefal Karnıyarık Tencere - 26 cm: 1.490 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

Tefal Sahan - 22 cm: 829 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

Tefal 7 Parça Çerezlik Seti: 279 TL

Chef's Meyve Bıçağı: 89 TL

Rococo 3'lü Seramik Bıçak Seti: 219 TL

Soyacak Seti: 45 TL

Tefal Desenli Pasta Tabağı: 219 TL (4'lü)

Tefal Kiraz Motifli Kupa: 189 TL

Gold Çatal Kaşık Servis Seti: 169 TL

Temalı Karton Pipet Çeşitleri: 25 TL (20'li)

Acacia Peynir Sunum Tahtası: 349 TL

Temalı Bambu Kurulama Peçetesi: 69 TL

Cam Kupa - 220 cc: 149 TL (4'lü)

Cam Ayaklı Kupa - 310 cc: 139 TL (3'lü)

Cam Meşrubat Bardağı - 290 cc: 169 TL (3'lü)

Rakle Bambu Desenli Cam Kavanoz: 99 TL (Büyük)

Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz: 119 TL

Rakle Bambu Kapaklı Desenli Cam Kavanoz: 89 TL (Küçük)

BİM 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ABS Valiz Çeşitleri - Büyük Boy (76x48x32 cm): 765 TL

ABS Valiz Çeşitleri - Orta Boy (67x43x29 cm): 675 TL

ABS Valiz Çeşitleri - Küçük Boy (57x38x24 cm): 575 TL

Valiz Kılıfı - Kabin Boy: 139 TL

Valiz Kılıfı - Orta Boy: 159 TL

Valiz Kılıfı - Büyük Boy: 179 TL

Coco Paspas: 139 TL

Mutfak Havlusu Seti (2'li): 109 TL

Runner (30x120 cm): 129 TL

Baskılı Kumaş Çanta: 149 TL

Pijama Takımı Kadın/Erkek: 379 TL

Punch Nakışlı Terlik Kadın/Erkek: 109 TL

Figürlü Pelüş Sırt Çantası: 239 TL

Uzun Pelüş Sıcak Su Torbası: 219 TL

BİM 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 19 ARALIK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Carusel Müzikli Kutusu (Farklı renklerde): 299 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

DECOLOVE Metal Saksılı Kokina Çiçeği: 99 TL

Işıklı Kar Küresi (Büyük, -8 cm): 279 TL

Işıklı Kar Küresi (-6.5 cm): 199 TL

Işıklı Kar Küresi (-5.5 cm): 159 TL

20 Ledli Dekoratif Koni: 359 TL

Porselen Led Işıklı Fener: 359 TL

Led Katlanabilir Metal Aksesuar: 499 TL

Sarkıt Desenli At Biblo (Farklı renklerde): 229 TL

Kurşun Asker Biblo (Farklı renklerde): 279 TL

Led Dekoratif Ev Seti (3'lü): 389 TL

5 Katlı Simli Seramik Işıklı Ev: 259 TL

Seramik Işıklı Ev: 249 TL

Gold Çizgili Ev: 329 TL

Gold Fiyonklu Ev: 199 TL

Gold Ağaçlı Ev: 199 TL

Cam Ağaçlı Işıklı Ev Süsleme: 349 TL

Dekoratif Işıklı Kardan Adam: 79 TL

Kokina Çiçeği: 99 TL

Kokina Çiçeği (Gardenware): 79 TL

Kozalak Mum: 69 TL

Ağaç Mum: 79 TL

Büyük Ağaç Mum: 119 TL

Temalı Cam Mum: 199 TL

Isı Sensörlü Cam Mum: 279 TL

Kurdela Desenli Cam Mum: 169 TL

Kar Spreyi (140 ml): 59 TL

Dekoratif Süsleme: 59 TL

Vazo Set (Frannita - 1000 ml): 199 TL

BİM 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 19 ARALIK 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Silverlit Robo Combat İkili Set: 1.750 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

Squishmallows (Farklı çeşitlerde, ~20 cm): 449 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

Özel Seri Film Arabaları: 179 TL

Katlı Yol Seti: 649 TL

Traktör Oyun Seti: 249 TL

Oyuncak Bebek (~15 cm, 2'li): 169 TL

Kızma Birader Oyunu: 69 TL

Scrabble 2'si 1 Arada Kelime Oyunu: 659 TL

Piccolo Bambi Bez Bebek (~30 cm): 249 TL

Oyuncak Tren Seti: 429 TL (26 parça)

Büyük Teker Araba: 199 TL

Pilsan Renkli Magnetler (54 parça): 1.090 TL

Eğlenceli Soft Atış Oyunağı: 199 TL

Oyuncak Vahşi Hayvanlar (6'lı): 69 TL

