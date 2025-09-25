CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 25 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 25 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 25 Eylül 2025 tarihli 33028. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 25 Eylül Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 09:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 25 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 25 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 25 Eylül Perşembe tarihli 33028. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Eylül Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

25 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2024/237, K: 2025/137 Sayılı Kararı

DÜZELTME: 5/9/2025 Tarihli ve 10367 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

👉25 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Maçın ardından sert eleştiri!
"Konumuz Kartal'sa kanatları Rafa'dır"
DİĞER
Ünlü şarkıcı İsrail’e kapıları kapattı! "Soykırıma müzik yok"
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Osimhen'den G.Saray'a müjdeli haber!
G.Saray'dan genç stoper hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından sert eleştiri! Maçın ardından sert eleştiri! 08:39
Bugünkü maçlar 25 Eylül Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 25 Eylül Perşembe 2025 08:28
Liderde Berat Luş şov Liderde Berat Luş şov 01:14
Manisa FK siftah yaptı Manisa FK siftah yaptı 01:13
Bodrum FK Seferi'yle coştu Bodrum FK Seferi'yle coştu 01:13
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 01:12
Daha Eski
Dadaş'a şok! Dadaş'a şok! 01:11
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar 01:11
Yeni nesil saçmalık ! Yeni nesil saçmalık ! 01:10
Rafa güneştir Rafa güneştir 01:09
Sıfır, sıfır, sıfır! Sıfır, sıfır, sıfır! 01:08
Kartal pençesi Kartal pençesi 01:08