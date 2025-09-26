Resmi Gazete'de bugün! 26 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Resmi Gazete bugün 26 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 26 Eylül Cuma tarihli 33029. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Eylül Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35554] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri