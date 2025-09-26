Resmi Gazete'de bugün! 26 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Resmi Gazete 26 Eylül 2025 tarihli 33029. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 26 Eylül Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 09:29
Resmi Gazete bugün 26 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 26 Eylül Cuma tarihli 33029. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Eylül Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

26 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/09/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/35554] Sayılı Kararı

👉26 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

