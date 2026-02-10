Hangi gün sahura kalkacağız 2026? Oruç ne zaman başlıyor, hangi gün? DİYANET

CANLI SKOR ANA SAYFA
İslam dünyasının heyecanla beklediği mübarek Ramazan ayı kapıya dayandı. Milyonlarca Müslüman, yılın ilk orucuna niyet etmek için sahura kalkacağı o kutlu geceyi bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre; bu yıl Ramazan ayı Şubat ayının ikinci yarısında başlayacak. Peki, 2026 yılında ilk sahura hangi gece kalkılacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ilk sahur (imsak) saati kaç? İşte 18 Şubat ve 19 Şubat tarihleri arasındaki o kritik geceye dair tüm detaylar ve 'Oruç ne zaman başlıyor?' sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 14:49
On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte ibadet hazırlıkları hız kazandı. Her yıl hicri takvime göre yaklaşık 10-11 gün erkene çekilen bu mübarek ay, 2026 yılında şubat ayının ikinci yarısında kalplere misafir olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan vakit hesaplama verileri, bu yılın manevi takvimini detaylandırırken; vatandaşlar da hazırlıklarını bu tarihlere göre şekillendirmeye başladı. Camilerde ilk mahyaların asılması ve mutfaklarda sahur hazırlıklarının planlanmasıyla birlikte, Ramazan iklimi tüm şehirlerde hissedilmeye başlandı. İlk oruç için niyet edilecek o kritik geceye sayılı günler kala, 2026 imsakiyesi üzerinden il il vakit takipleri de yoğunlaştı. İşte 'ilk sahur' takvimi...

HANGİ GÜN SAHURA KALKACAĞIZ 2026?

Manevi huzur iklimine giriş yapacağımız ilk sahur için 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece sofralar kurulacak. İslam alemi, on bir ayın sultanına merhaba demek için gece yarısından sonra niyetlerini ederek ilk sahur ibadetini gerçekleştirecek. 18 Şubat akşamı kılınacak ilk teravih namazının ardından gelen bu gece, 2026 Ramazan ayının resmi başlangıcı olarak kayıtlara geçecek.

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

2026 yılı Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. 18 Şubat gecesi yapılan sahurun ardından sabah ezanıyla başlayacak olan ilk oruç, akşam ezanının okunmasıyla birlikte yerini ilk iftar sevincine bırakacak. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki gün farkı nedeniyle her yıl öne gelen Ramazan ayı, bu yıl şubat ayının son haftasına denk gelerek kış mevsiminin bereketiyle başlayacak.

Oruç ne zaman başlıyor, hangi gün? DİYANET

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İLK SAHUR VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı 2026 imsakiyesi kapsamında üç büyük ilimiz için ilk sahur (imsak) saatleri belli oldu. İşte 19 Şubat Perşembe günü için imsak vakitleri:

ŞEHİRİlk Sahur (İmsak)İlk İftar (Akşam)
İstanbul06.2218.49
Ankara06.0618.35
İzmir06.2919.00

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK 2026?

Ramazan ayının müjdecisi ve akşamların manevi huzuru olan teravih namazı için ilk saf, Ramazan'ın ilk gününden bir gece önce tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre, ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı yatsı ezanının okunmasıyla birlikte eda edilecek. Müslümanlar, bu özel gecede camileri doldurarak 2026 yılının ilk teravih namazını kılacak ve ardından aynı gecenin ilerleyen saatlerinde ilk sahur için sofraya oturacaklar. Teravih namazları, Ramazan ayı boyunca her akşam yatsı namazının ardından cemaatle veya bireysel olarak kılınmaya devam edecek.

