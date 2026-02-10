TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman 2026? İstanbul TOKİ ilçelere göre kura tarihi

CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul'da TOKİ heyecanı zirveye ulaştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesinde en kritik aşamaya gelindi. 1 milyon 200 bini aşkın rekor başvuruyla tüm Türkiye'nin odak noktası olan İstanbul etabında, hak sahiplerinin belirleneceği kura takvimi netleşti. Bakanlık ve TOKİ kanallarından gelen açıklamalarla birlikte, mega kentteki binlerce ailenin ev hayali için beklediği o kritik tarih aralığı belli oldu. Peki, İstanbul kura çekimi ne zaman başlayacak? Hangi ilçeler öncelikli olacak ve isim listesi nereden takip edilecek? İşte milyonların beklediği İstanbul kura sürecine dair tüm detaylar ve takvim...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen sosyal konut projesinde Ankara ve İzmir gibi büyük illerin kura süreçleri devam ederken, gözler en büyük payın ayrıldığı İstanbul'a çevrildi. Toplamda 100 bin konutun inşa edileceği İstanbul için başvuruların devasa boyutta olması, kura takviminin diğer illere göre daha kapsamlı ve titizlikle hazırlanmasına neden oldu. Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek olan çekilişler için TOKİ'nin Mart ayı planlaması yapıldı. Vatandaşların aylardır süren "İstanbul kurası ne zaman?" sorusu, yayımlanan güncel takvimle yanıt bulurken; asil ve yedek hak sahiplerinin belirlenme süreci için geri sayım başladı. İstanbul'un dev projelerinde ev sahibi olma umudu taşıyan binlerce adayın merak ettiklerini haberimizde derledik.

İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Türkiye genelinde devam eden sosyal konut kura maratonunun finali İstanbul ile yapılacak. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından paylaşılan güncel takvime göre, İstanbul için kura çekilişlerinin Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 4 gün sürmesi beklenen bu dev organizasyonda, rekor başvurunun yapıldığı Avrupa ve Anadolu yakasındaki projeler için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Çekilişlerin, yoğunluk yaşanmaması adına her gün farklı bir bölge veya proje grubu için yapılacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

İstanbul'daki projenin büyüklüğü ve 1 milyonun üzerindeki başvuru sayısı, konut dağılımı konusundaki merakı artırsa da henüz ilçelere göre kesinleşmiş konut sayıları resmi olarak ilan edilmedi. TOKİ, mega kentte toplamda 100 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurmuş olsa da, hangi ilçeye ne kadar kontenjan ayrılacağı konusundaki çalışmaların teknik incelemeleri devam ediyor. Özellikle zemin etüdü ve imar planlaması tamamlanan bölgelerin sayılarının, kura çekilişinden hemen önce yayımlanacak olan "Nihai Başvuru Listesi" ile birlikte netlik kazanması bekleniyor.

İSTANBUL TOKİ İLÇELERE GÖRE KURA TARİHİ

Vatandaşların en çok yanıt aradığı "Benim başvurduğum ilçenin kurası hangi gün?" sorusu için henüz detaylı bir günlük dağılım listesi yayımlanmadı. İlçelerin hangi gün ve saatte çekiliş sırasına alınacağı TOKİ tarafından haftalık programlar dahilinde duyurulacak. Başvuru yoğunluğu nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla gibi bölgelerdeki çekilişlerin birden fazla güne yayılabileceği tahmin ediliyor. Hak sahipleri, kendi ilçelerine ait kesin tarihi TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden düzenli olarak takip edebilecekler.

