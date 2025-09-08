MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 8 Eylül MasterChef kim kaptan oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin istediği menüyü hazırlamak için mutfakta ter döktü. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın titiz değerlendirmeleri sonucunda haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. Peki, 8 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 10:59
MasterChef Türkiye 2025'in 8 Eylül Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için hünerlerini sergilerken Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirdiği lezzetler sonrası, mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. Peki, 8 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte yanıtı...

MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU? 8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ

8 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak olan MasterChef'te mavi ve kırmızı takımların kaptanları belli olunca haberimizden öğrenebilirsiniz...

