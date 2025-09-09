CANLI SKOR ANA SAYFA
Masterchef 1. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 9 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef 1. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 9 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef'te haftanın ilk takım oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Hakan, kırmızı takım kaptanı olarak ise İrem'in seçilmesinin ardından iki lider de kendi takımını kurdu. Şeflerin günün yemeğini duyurmasının ardından tüm yarışmacılar, en güzel yemekleri yapmak için kolları sıvadı. Peki Masterchef 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 9 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 13:55
Masterchef 1. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 9 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 9 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada dokunulmazlığı alan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden yarışmacılar ise potaya girmemek için kıyasıya rekabet etti. Peki, Masterchef 1. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? 9 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 9 Eylül Salı günü yayınlanan 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

9 Eylül Salı günü yayınlanan MasterChef 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olmadığı için 1. eleme adayı açıklanmadı.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

7 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı Sercan oldu.

