Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 3 Eylül

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 45'in altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 39,12 olarak ölçüldü. İşte 3 Eylül Çarşamba 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 10:27
BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %17,96 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %58,8 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 3 Eylül Çarşamba günü yüzde 39,12 olarak ölçüldü.

💦3 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 3 Eylül Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 39,12 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 3 Eylül'de doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %34,09

🚿 Darlık Barajı: %51,99

🚿 Elmalı Barajı: %58,8

🚿 Terkos Barajı: %44,42

🚿 Alibey Barajı: %23,25

🚿 Büyükçekmece Barajı: %40,83

🚿 Sazlıdere Barajı: %37,24

🚿 Istrancalar Barajı: %29,72

🚿 Kazandere Barajı: %17,96

🚿 Pabuçdere Barajı: %29,94

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Anasayfa
