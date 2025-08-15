CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 15 Ağustos: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 Ağustos: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 15 Ağustos Cuma 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 15 Ağustos: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 AĞUSTOS | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Ağustos Cuma 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

15 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 40,82 (Alış) - 40,87 (Satış)

EURO: 47,57 (Alış) - 47,73 (Satış)

STERLİN: 55,14 (Alış) - 55,42 (Satış)

1 DOLAR = 40,87 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉15 Ağustos Cuma 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 4.384,22

◼Gram altın satış: 4.384,66

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 7.168,00

◼Çeyrek altın satış: 7.231,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 14.337,00

◼Yarım altın satış: 14.462,00

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 28.585,00

◼Tam altın satış: 28.791,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 29.233,00

◼Cumhuriyet altını satış: 29.674,00

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 29.069,00

◼Ata altın satış: 29.454,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Ağustos Cuma günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'da Ederson tamam!
F.Bahçe'den Brozovic sürprizi! Transfer Hakan Çalhanoğlu'na bağlı
DİĞER
Taylor Swift’e büyük şok! Yapay zekanın ürettiği görüntüler olay yarattı
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Kerem'de beklenmedik gelişme! Transfer bitti derken...
Galatasaray'dan çifte stoper operasyonu! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filistin'e destek Filistin'e destek 01:40
3 dakika dayandı! 3 dakika dayandı! 01:39
Ndidi tribünde Ndidi tribünde 01:38
9. saniyede penaltı şoku! 9. saniyede penaltı şoku! 01:37
Paulista’dan iki kritik hata Paulista’dan iki kritik hata 01:34
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:43
Daha Eski
Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... 00:43
Kartal ikinci yarıda kanatlandı! Kartal ikinci yarıda kanatlandı! 00:43
Beşiktaş'tan sağ bek transferi! Beşiktaş'tan sağ bek transferi! 00:43
F.Bahçe'de transfer açıklandı! F.Bahçe'de transfer açıklandı! 00:43
Beşiktaş maçının ilk dakikasında penaltı! Beşiktaş maçının ilk dakikasında penaltı! 00:43
Kerem'de beklenmedik gelişme! Transfer bitti derken... Kerem'de beklenmedik gelişme! Transfer bitti derken... 00:43