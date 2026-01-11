ANKARA HAVA DURUMU | 12 Ocak Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara'da yaşayanlar, 12 Ocak Pazartesi hava durumu için arama yapmaya devam ediyor. Günlük hava tahminlerinin yanı sıra Ankara 5 günlük hava durumu da merak konusu oldu. 12 Ocak'ta Ankara'da hava nasıl olacak? Yağış veya soğuk hava etkili mi? Meteoroloji tahminlerine göre başkentte hava koşullarının nasıl seyredeceği merak edilirken, Ankara 5 günlük hava durumu tahmini de yakından takip ediliyor. Özellikle sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgâr durumu öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'nın sert kış kimliğini tam anlamıyla hissettireceği bir haftaya giriş yapıyoruz. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü başkentte, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışının hakim olduğu bir atmosfer bekleniyor. Ankara genelinde dondurucu bir hava hakim olacak. Termometreler günün en sıcak saatinde 3°C ile 4°C arasını gösterse de, yüksek nem ve rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık -5°C seviyelerine kadar gerileyecek.

Gece saatlerinde ise sıcaklık sıfırın altında -3°C bandına inecek. Sabahın erken saatlerinde puslu bir hava ile başlayacak olan gün, öğle saatlerinden itibaren yerini karla karışık yağmura bırakacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte yağışın saf kar şeklinde görülme ihtimali oldukça yüksek.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ