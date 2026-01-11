CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
“Lizbon ve Madrid hangi yarımadada bulunan iki başkenttir?” sorusu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulmasının ardından izleyicilerin merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 21:37 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 21:38
"Lizbon ve Madrid hangi yarımadada bulunan iki başkenttir?" sorusu, Kim Milyoner Olmak İster programında gündeme geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bu soru, izleyicilerin coğrafya bilgisini test etti. Peki, Lizbon ve Madrid hangi yarımadada bulunan iki başkenttir? İşte cevabı...

LIZBON VE MADRID HANGİ YARIMDADADA BULUNAN İKİ BAŞKENTTİR?

Avrupa kıtasında yer alan Lizbon ve Madrid, İber Yarımadası üzerinde bulunan iki önemli başkenttir. İber Yarımadası; İspanya ve Portekiz'in yanı sıra Andorra ve küçük bir bölümüyle Fransa'yı da kapsayan coğrafi bir bölgedir.

