CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 26 Mayıs: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 Mayıs: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 26 Mayıs Pazartesi 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 26 Mayıs: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MAYIS | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Mayıs Pazartesi 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

26 MAYIS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 39,00 (Alış) - 39,02 (Satış)

EURO: 44,55 (Alış) - 44,59 (Satış)

STERLİN: 52,38 (Alış) - 52,64 (Satış)

1 DOLAR = 39,02 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉26 Mayıs Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 4.209,06

◼Gram altın satış: 4.209,54

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 6.872,00

◼Çeyrek altın satış: 6.908,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 13.744,00

◼Yarım altın satış: 13.817,00

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 27.404,00

◼Tam altın satış: 27.507,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 27.904,00

◼Cumhuriyet altını satış: 28.326,00

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 28.142,00

◼Ata altın satış: 28.246,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Mayıs Pazartesi günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'ye City'den 2 yıldız birden!
DİĞER
BÜYÜK FİNAL! THY EuroLeague Monako - Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
ABD Başkanı Trump'tan Moskova ve Kiev yönetimine tepki: Putin tamamen çıldırdı!
EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe Beko!
G.Saray'da ayrılık kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Muslera'ya veda! G.Saray'da Muslera'ya veda! 01:31
G.Saray'da Muslera'ya veda! G.Saray'da Muslera'ya veda! 01:31
EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe Beko! EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe Beko! 01:05
G.Saray kupasına kavuştu! G.Saray kupasına kavuştu! 01:05
Taraftarlardan Osimhen'e çağrı: Bizimle kal Taraftarlardan Osimhen'e çağrı: Bizimle kal 01:05
Mertens ailesinden duygusal veda! Mertens ailesinden duygusal veda! 01:05
Daha Eski
Aziz Yıldırım'dan EuroLeague zaferi sonrası açıklama! Aziz Yıldırım'dan EuroLeague zaferi sonrası açıklama! 01:04
Solskjaer: Haftaya bu takım savaşacak! Solskjaer: Haftaya bu takım savaşacak! 01:04
Tekke: Kabul edilebilir değil Tekke: Kabul edilebilir değil 01:04
G.Saray'da ayrılık kapıda! G.Saray'da ayrılık kapıda! 01:04
Beşiktaş evinde kaybetti! Beşiktaş evinde kaybetti! 01:04
Trabzon'da kazanan yok! Trabzon'da kazanan yok! 01:04