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Haberler Haberler DGS BAŞVURU EKRANI 2025 | DGS başvurusu nasıl yapılır? Son tarih ne zaman?

DGS BAŞVURU EKRANI 2025 | DGS başvurusu nasıl yapılır? Son tarih ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım devam ediyor. ÖSYM'nin meslek yükseokulları ve ön lisans mezunlarına düzenlediği sınavda başvurular başladı. 20 Temmuz'da yapılacak sınava ilişkin arama motorlarında sorgulanan 'DGS başvurusu nasıl yapılır? Son tarih ne zaman?' sorularının cevabını ve DGS başvuru ekranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 09:22
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DGS BAŞVURU EKRANI 2025 | DGS başvurusu nasıl yapılır? Son tarih ne zaman?

DGS BAŞVURU EKRANI 2025 | ÖSYM tarafından her yıl bir kez, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunu olup eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı DGS için beklenen an geldi. 21 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla başlayan DGS başvurularına ilişkin detayları sizler için derledik...

2025 DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'na e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak başvurularını tamamlayabilir. Başvuru ücretinin, ÖSYM tarafından belirtilen bankalara veya e-İŞLEMLER platformundaki "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartıyla yatırılması gerekiyor.

2025 DGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, 2025 DGS başvuruları 21 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

2025 DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi 13 Haziran 2025 günü başlayacak. Aynı gün 23.59'a kadar devam edecek.

2025 DGS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre bu yıl DGS, 20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

2025 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 DGS sınav sonuçları 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

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