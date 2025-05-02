İstanbul hafta sonu hava durumu | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 3 - 4 Mayıs

İstanbul hafta sonu hava durumu | Geçen hafta sonu görülen yağışın ardından İstanbullular bu hafta sonunun da yağmurlu olup olmayacağını merak ediyor. Hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyenler Meteoroloji hava durumu raporu için araştırmalara başladı. MGM'nin 3-4 Mayıs tarihli sıcaklık tahminini yayımlamasıyla 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusu da yanıt buldu. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 3-4 Mayıs tarihli hava durumu...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

👉3 Mayıs Cumartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzü İstanbulluları karşılayacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18 dereceye kadar çıkarken, gece saatlerinde termometreler 11 dereceyi gösterecek. Rüzgarın güneydoğudan hafif esmesi bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da yağmur beklenmiyor. Ancak uzmanlar, yurdun Kuzeydoğu ve Güney kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış ihtimaline karşı vatandaşları uyardı.

👉4 Mayıs Pazar günü de benzer hava koşulları devam edecek. Yine parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin edilirken, sıcaklıklar cumartesiyle aynı seviyelerde kalacak. Nem oranı ise her iki günde de ortalama yüzde 74 civarında olacak.

Yetkililer, açık hava etkinlikleri için hafta sonunun uygun olduğunu belirtiyor. Özellikle parklar, sahil yürüyüş yolları ve tarihi alanlar İstanbulluların uğrak noktası olabilir.

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde yağmur beklenmiyor. Cumartesi günü (3 Mayıs) parçalı bulutlu bir hava, pazar günü (4 Mayıs) ise bol güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıkların gündüz saatlerinde 18°C civarında olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK TAHMİN

2 Mayıs Cuma günü havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Gün içinde en düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık ise 18°C olacak. Nem oranı %59 ile %91 arasında değişirken, rüzgar saatte 21 km hıza ulaşabilir.

3 Mayıs Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 8°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %51 – %89 aralığında, rüzgar hızı ise 14 km/sa olacak.

4 Mayıs Pazar günü ise hava az bulutlu olacak. Sıcaklık yine 8°C ile 19°C arasında değişirken, nem oranı biraz daha düşerek %47 – %82 seviyelerine inecek. Rüzgarın hızı 7 km/sa olacak.

5 Mayıs Pazartesi ve 6 Mayıs Salı günlerinde ise hava az bulutlu seyredecek. Pazartesi günü sıcaklıklar 10°C – 23°C arasında değişirken, Salı günü 12°C – 25°C aralığında olacak. Her iki günde de nem oranı %40 ile %84 arasında değişiyor. Rüzgar hızı Pazartesi günü 7 km/sa, Salı günü ise 10 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Bu verilere göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor ve sıcaklık değerleri mevsim normalleriyle uyumlu seyrediyor.