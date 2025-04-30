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Haberler Haberler Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası 2025 | Yeni evleneceklere indirim kodu e-Devlet'ten nasıl alınır?

Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası 2025 | Yeni evleneceklere indirim kodu e-Devlet'ten nasıl alınır?

Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası detayları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, indirim yapacak firmaları duyurdu ve başvuru detaylarını paylaştı. Peki, Yeni evleneceklere indirim kodu e-Devlet'ten nasıl alınır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 23:08
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Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası 2025 | Yeni evleneceklere indirim kodu e-Devlet'ten nasıl alınır?

Yeni evlenecek çiftlere yönelik destekler hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Gençlik Fonu ile sağlanan 150 bin TL'lik faizsiz kredi desteğinin ardından şimdi de yeni indirim kampanyası hayata geçirildi. Gençler ise Yeni evleneceklere indirim kodu e-Devlet'ten nasıl alınır? sorguları yapıyor. İşte detaylar...

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden faydalanacak gençler, e-Devlet üzerinden edinecekleri indirim kodu ile imkândan faydalanabilecek.

YENİ EVLENECEKLERE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR LİSTESİ

20 firma evlenecek gençler için indirim imkanları sunacak.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firma bulunuyor.

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK, YÜZDE KAÇ?

Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar birçok ürün için destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde %5'ten %35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak.

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