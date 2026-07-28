CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kumamoto 7.1 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralı var mı?

Kumamoto 7.1 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralı var mı?

Japonya'nın güneyindeki Kyushu Adası'nda yer alan Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 16.27'de 10 kilometre derinlikte gerçekleşen ve Shindo ölçeğinde en yüksek seviye olan 7 olarak ölçülen sarsıntı büyük paniğe yol açtı. Depremin ardından kıyı kesimler için yayımlanan tsunami uyarısı kaldırılırken, en az 50 kişinin yaralandığı, bazı binaların çöktüğü ve tarihi Kumamoto Kalesi'nin surlarının zarar gördüğü öğrenildi. Arama motorlarında "Japonya deprem son durum", "Kumamoto 7.1 depremi son dakika", "Japonya tsunami uyarısı kaldırıldı mı?" ve "Japonya depreminde yaralı sayısı" sorularına yanıt aranıyor. İşte 28 Temmuz 2026 Japonya Kumamoto depremine dair son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 16:36
Kumamoto 7.1 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralı var mı?

Japonya'nın güneyindeki Kyushu Adası'nda yer alan Kumamoto eyaleti, 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 16.27'de sallandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Uki ve Hikawa olan depremin büyüklüğü 7.1, derinliği ise 10 kilometre olarak bildirildi. Deprem, Kumamoto'nun yanı sıra Nagazaki, Kagoshima, Fukuoka, Oita, Miyazaki ve Saga eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilerek büyük paniğe neden oldu. Sarsıntının şiddeti, Japonya'da kullanılan ve insanların ayakta durmakta zorlandığı en yüksek sarsıntı seviyesi olan Shindo 7 olarak kaydedildi. Sarsıntının ardından arama motorlarında "Japonya depremi son durum", "Japonya tsunami uyarısı son durum", "Kumamoto depreminde can kaybı var mı?" ve "Başbakan Sanae Takaichi açıklaması" konuları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Japonya Kumamoto depremine dair son dakika tüm detaylar...

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: EN AZ 50 YARALI, ÇÖKEN BİNALAR VE YANGINLAR

Japonya kamu yayıncısı NHK ve yerel basından elde edilen bilgilere göre, 7.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 50'den fazla kişi yaralandı.

Eyalet genelinde çok sayıda binada kısmi çökmeler yaşanırken, Kaşima bölgesinde yer alan Aeon Alışveriş Merkezi'nde patlama sonrası yangın çıktığı ve tesis çatısının çökmesi sonucu bazı kişilerin mahsur kaldığı bildirildi. Ayrıca bölgenin sembolik yapılarından tarihi Kumamoto Kalesi'nin taş surlarında yıkımlar meydana geldi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Kriz Yönetim Merkezi'ni aktifleştirdiklerini belirterek şu açıklamada bulundu: "Önceliğimiz insan hayatını korumak. Yol ve köprülerde hasarlar oluştu, bazı binalar çöktü. Tüm devlet imkanlarımızı afet arama-kurtarma çalışmaları için seferber ettik. Halkımızdan güvenli bölgelerde kalmalarını ve güçlü artçı sarsıntılara karşı tetikte olmalarını rica ediyorum."

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Depremin hemen ardından Ariake ve Yatsushiro denizleri kıyısındaki bölgeler için yayımlanan 1 metrelik tsunami uyarısı, kıyı şeridinde yapılan gözlemlerin ardından JMA tarafından kaldırıldı. Ancak yetkililer, önümüzdeki bir hafta boyunca 6 büyüklüğünü aşabilecek şiddetli artçı sarsıntılar ve toprak kayması riskine karşı vatandaşları uyardı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE ULAŞIM AKSADI

Kyushu Elektrik Şirketi (KyuDen), deprem nedeniyle yaklaşık 48 bin hanede elektriklerin kesildiğini bildirdi. Dünyaca ünlü çip üreticisi TSMC, Sony ve Fujifilm, tedbir amacıyla bölgedeki fabrikalarında çalışan personelleri tahliye etti. JR Kyushu, hızlı tren (Shinkansen) seferlerini geçici olarak durdururken, Yatsuşiro İstasyonu'nda bir yük treninin raydan çıktığı öğrenildi. Kumamoto Havalimanı ise pistini geçici olarak uçuşlara kapattı.

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu, Kagoshima'daki Sendai Nükleer Santrali ile Saga'daki Genkai Nükleer Santrali'nde herhangi bir olumsuzluk veya radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini duyurdu.

AHaber CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe...
Resmi açıklama geldi! Rafael Leao...
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Başkan Erdoğan'dan Ahbap Derneği'ne sert tepki: "Hukuk zemininde ne gerekiyorsa yapacağız"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Leao'dan gündem olan paylaşım!
Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leao'dan gündem olan paylaşım! Leao'dan gündem olan paylaşım! 16:35
Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! 16:27
Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... Lukaku'da sıcak gelişme! Beşiktaş ve F.Bahçe... 16:21
Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! Beşiktaş'tan Eljif Elmas hamlesi! 15:57
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor Fırtına'da hazırlıklar sürüyor 15:35
M. City'de Gvardiol'un sözleşmesi uzatıldı! M. City'de Gvardiol'un sözleşmesi uzatıldı! 15:14
Daha Eski
Chantel Alleyne Beşiktaş BOA'da! Chantel Alleyne Beşiktaş BOA'da! 15:08
Fırtına kuvvet çalıştı Fırtına kuvvet çalıştı 14:49
Beşiktaş'ta rövanş hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta rövanş hazırlıkları sürüyor 14:46
Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... Resmi açıklama geldi! Rafael Leao... 14:43
F.Bahçe'den lige damga vuracak takas! F.Bahçe'den lige damga vuracak takas! 14:32
G.Saray'da yıldız ismin transferi iptal! G.Saray'da yıldız ismin transferi iptal! 13:56