Japonya'nın güneyindeki Kyushu Adası'nda yer alan Kumamoto eyaleti, 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 16.27'de sallandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Uki ve Hikawa olan depremin büyüklüğü 7.1, derinliği ise 10 kilometre olarak bildirildi. Deprem, Kumamoto'nun yanı sıra Nagazaki, Kagoshima, Fukuoka, Oita, Miyazaki ve Saga eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilerek büyük paniğe neden oldu. Sarsıntının şiddeti, Japonya'da kullanılan ve insanların ayakta durmakta zorlandığı en yüksek sarsıntı seviyesi olan Shindo 7 olarak kaydedildi. Sarsıntının ardından arama motorlarında "Japonya depremi son durum", "Japonya tsunami uyarısı son durum", "Kumamoto depreminde can kaybı var mı?" ve "Başbakan Sanae Takaichi açıklaması" konuları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Japonya Kumamoto depremine dair son dakika tüm detaylar...

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: EN AZ 50 YARALI, ÇÖKEN BİNALAR VE YANGINLAR

Japonya kamu yayıncısı NHK ve yerel basından elde edilen bilgilere göre, 7.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 50'den fazla kişi yaralandı.

Eyalet genelinde çok sayıda binada kısmi çökmeler yaşanırken, Kaşima bölgesinde yer alan Aeon Alışveriş Merkezi'nde patlama sonrası yangın çıktığı ve tesis çatısının çökmesi sonucu bazı kişilerin mahsur kaldığı bildirildi. Ayrıca bölgenin sembolik yapılarından tarihi Kumamoto Kalesi'nin taş surlarında yıkımlar meydana geldi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Kriz Yönetim Merkezi'ni aktifleştirdiklerini belirterek şu açıklamada bulundu: "Önceliğimiz insan hayatını korumak. Yol ve köprülerde hasarlar oluştu, bazı binalar çöktü. Tüm devlet imkanlarımızı afet arama-kurtarma çalışmaları için seferber ettik. Halkımızdan güvenli bölgelerde kalmalarını ve güçlü artçı sarsıntılara karşı tetikte olmalarını rica ediyorum."

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Depremin hemen ardından Ariake ve Yatsushiro denizleri kıyısındaki bölgeler için yayımlanan 1 metrelik tsunami uyarısı, kıyı şeridinde yapılan gözlemlerin ardından JMA tarafından kaldırıldı. Ancak yetkililer, önümüzdeki bir hafta boyunca 6 büyüklüğünü aşabilecek şiddetli artçı sarsıntılar ve toprak kayması riskine karşı vatandaşları uyardı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE ULAŞIM AKSADI

Kyushu Elektrik Şirketi (KyuDen), deprem nedeniyle yaklaşık 48 bin hanede elektriklerin kesildiğini bildirdi. Dünyaca ünlü çip üreticisi TSMC, Sony ve Fujifilm, tedbir amacıyla bölgedeki fabrikalarında çalışan personelleri tahliye etti. JR Kyushu, hızlı tren (Shinkansen) seferlerini geçici olarak durdururken, Yatsuşiro İstasyonu'nda bir yük treninin raydan çıktığı öğrenildi. Kumamoto Havalimanı ise pistini geçici olarak uçuşlara kapattı.

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu, Kagoshima'daki Sendai Nükleer Santrali ile Saga'daki Genkai Nükleer Santrali'nde herhangi bir olumsuzluk veya radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini duyurdu.