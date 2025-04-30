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Haberler Haberler Engelli öğretmen atama sonuçları 2025 | Engelli öğretmen ataması sonuçları belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

Engelli öğretmen atama sonuçları 2025 | Engelli öğretmen ataması sonuçları belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1381 engelli öğretmen ataması için beklenen haber geldi. 30 Nisan tarihi itibarıyla atamalar gerçekleşti. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar. Peki, Engelli öğretmen ataması sonuçları belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 20:43
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Engelli öğretmen atama sonuçları 2025 | Engelli öğretmen ataması sonuçları belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

Engelli öğretmen ataması sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, atamaların ardından erişime açıldı. MEB 1381 engelli öğretmen ataması ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. İşte atama sonucu sorgulama ekranı...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Millî Eğitim Bakanlığınca, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda bin 381 engelli öğretmenin ataması yapıldı. Ataması gerçekleştirilenlerden yüzde 70'i, ilk üç tercihinden birisine yerleşti.

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.

Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı.

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

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