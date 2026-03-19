Kabir ziyaretinde okunacak dualar | Mezarlık ziyaretinde hangi sure, dua okunur?

Ramazan ayının huzur dolu günlerini geride bırakıp bayrama kavuşmanın heyecanını yaşarken, Arife günü 'vefa' günü olarak kalplerde yer buluyor. Bu önemli günde sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye genelindeki tüm mezarlıklarda, eller semaya ölmüşlerin ruhu için kalkacak. İslam dinine göre kabir ziyareti, hem ölümü hatırlamak hem de ahirete göçenlere dua göndererek onların ruhlarını şad etmek adına büyük önem taşıyor. Özellikle bayram öncesi yapılan bu ziyaretlerde, manevi bir köprü kurmak isteyen vatandaşlar "Kabir başında hangi dualar okunur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilendirmelerine göre; kabir ziyaretinde bulunan kişinin mevtaya selam vermesi, Kur'an okuması ve sevabını orada bulunanların ruhuna bağışlaması en güzel ibadettir. Kabir başında okunacak dualar için zorunlu bir sıralama olmasa da, İslam geleneğinde yaygın olan uygulama şöyledir:

Selamlama: Mezarlığa girince önce orada bulunanlara selam verilir. Diyanet kaynaklarında yer alan en temel mezarlık selamı ve başlangıç duası şöyledir: Esselâmü aleyküm ehled-diyâri minel-mü'minîne vel-müslimîn. Ve innâ inşâallâhü biküm lâhikūn. Es'elüllâhe lenâ ve lekümül-âfiyeh. Türkçe Meali ise "Selam size, ey bu diyarın mümin ve Müslüman halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'tan bizler ve sizler için afiyet (bağışlanma) dilerim." (Müslim, Cenâiz, 104)

Kur'an Tilaveti: Başta Fatiha, İhlas, Yasin ve Mülk sureleri olmak üzere bilinen sureler okunur.

Başta Fatiha, İhlas, Yasin ve Mülk sureleri olmak üzere bilinen sureler okunur. Bağışlama Duası: Okunan ayetlerin sevabı mevtaya ve tüm ehli imana hediye edilir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN KABİR DUASI

Peygamber Efendimiz (s.a.v), geceleri Baki kabristanına gittiğinde ve ashabına kabir ziyaretini öğretirken şu ifadeleri kullanırdı:

Arapça Okunuşu: Allahümmeğfir li-ehli Bakîi'l-Ğarkad. Allahümme lâ-tahrimnâ ecrehüm velâ teftinnâ ba'dehüm.

Türkçe Meali: Allah'ım, Baki (mezarlığında) bulunanlara mağfiret et. Allah'ım, onların sevabından bizi mahrum etme ve onlardan sonra bizi fitneye düşürme (doğru yoldan ayırma). (Müslim, Cenâiz, 102)

MEZARLIK ZİYARETİNDE HANGİ SURELER OKUNUR?

Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim'in her yerinden parçalar okunabilir; ancak özellikle şu surelerin okunması müstehap (güzel) görülmüştür:

FATİHA SURESİ

Arapça Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na'büdü ve iyyâke neste'în. İhdinas-sırâtel müstakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.

Türkçe Meali: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

YASİN SURESİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v), "Ölülerinize Yasin okuyunuz" (İbni Mace) buyurmuştur.

Arapça Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâsîn. Vel Kur'ân-il hakîm. İnneke le-minel mürselîn. Alâ sırâtın müstakîm. Tenzîlel azîzir-rahîm. Li-tünzira kavmen mâ ünzira âbâühüm fe-hüm gâfilûn.

Türkçe Meali: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yâ Sîn. (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette gönderilen peygamberlerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an, mutlak güç sahibi ve çok merhametli olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için indirilmiştir.

İHLAS SURESİ

Genellikle 3 veya 11 defa okunması tavsiye edilir.

Arapça Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Türkçe Meali: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: 'O, Allah'tır, tektir. Allah sameddir (her şey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir). O'ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (Kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.'

MÜLK (TEBAREKE) SURESİ

Kabir azabına karşı koruyucu olduğu bildirilmiştir. Kabir başında genellikle tamamı okunur ancak en sık tercih edilen giriş bölümü şöyledir:

Arapça Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm. Tebârakellezî bi-yedihil mülkü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte li-yeblüveküm eyyüküm ahsenü amelâ, ve hüvel azîzül gafûr...

Türkçe Meali: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O, her şeye gücü yetendir. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

AYETEL KÜRSİ (Bakara Suresi 255. Ayet)

Arapça Okunuşu: Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil-ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi-iznih, ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm, velâ yuhîtûne bi-şey'in min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kürsiyyühüs-semâvâti vel-arda, velâ yeûdühû hıfzuhümâ, ve hüvel aliyyül azîm.

Türkçe Meali: Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyûmdur. Onu ne bir uyuklama tutar, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaat edecek kimdir? O, kulların önlerindekini ve arkalarındakini (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.