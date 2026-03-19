Arefe ne zaman 2026? Arefe hangi gün? Ramazan Bayramı arefesi tarihi

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in manevi huzuru tüm yurdu sarmışken, milyonlarca mümin için şimdi en büyük heyecan kaynağı bayram hazırlıkları oldu. İslam aleminin bir yıl boyunca hasretle beklediği Ramazan Bayramı kapıya dayanırken, ibadetlerin son kez huşu içinde yerine getirileceği ve bayramın müjdecisi sayılan o kritik gün için geri sayım hız kazandı. 2026 yılı dini günler takviminin netleşmesiyle birlikte, arefe gününün tarihi de netleşti. İşte 2026 Ramazan Bayramı öncesi son kez oruçların tutulacağı arefe gününün tarihi ve detaylar...

AREFE NE ZAMAN 2026? AREFE HANGİ GÜN?

2026 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın müjdecisi olan arefe günü, 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk gelmektedir. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in son orucu bu tarihte tutulacak ve akşam ezanıyla birlikte bayram heyecanı başlayacaktır.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

4857 sayılı İş Kanunu ve resmi tatiller takvimine göre, dini bayramların arefe günleri yarım gün resmi tatil olarak kabul edilir. Bu kapsamda, 19 Mart 2026 Perşembe gününde, sabah mesai başlangıcından öğlen saat 13.00'e kadar tam mesai uygulaması yapılacak, 13.00'ten sonra ise resmi tatil başlayacak. Özel sektör çalışanları saat 13.00'ten sonraki çalışmalar için (iş yeri sözleşmesine göre) ek mesai ücreti alabilir.

AREFE GÜNÜ KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nın habercisi olan Arife günü, resmi tatil statüsü bakımından diğer tam gün tatillerden farklı bir işleyişe sahiptir. 2026 yılı takvimine göre 19 Mart'a denk gelen bu özel günde, kamu kurum ve kuruluşları sabah mesaisine normal saatinde başlasa da öğleden sonra kapılarını kapatmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde dini bayramlardan önceki gün "yarım gün" tatil olarak kabul edildiği için valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri ve diğer idari birimler saat 13.00 itibarıyla hizmetlerini sonlandırmaktadır. Bu nedenle, resmi dairelerde işi olan vatandaşların işlemlerini sabahın erken saatlerine planlamaları, bayram öncesi oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemek adına büyük önem taşımaktadır.

Sağlık kurumları, bankacılık sektörü ve noter gibi birimlerde de benzer bir çalışma düzeni hakimdir. Hastanelerin poliklinik randevuları öğlene kadar devam ederken, 13.00'ten itibaren yalnızca acil servisler kesintisiz hizmet vermeye başlar. Bankalar ve noterler de öğle saatine kadar işlem kabul etmekte; ancak bu saatten sonra yapılan EFT, havale veya devir işlemleri bir sonraki resmi çalışma gününe, yani bayram bitimine sarkmaktadır. Eczaneler ise yarım günlük mesainin ardından nöbetçi sistemine geçerek bayram boyunca hizmet vermeye devam edecektir. Şehirler arası yolculuğa çıkacakların veya önemli evrak takibi yapanların, bu zaman sınırını göz önünde bulundurarak hareket etmesi tavsiye edilir.

AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETLERİ NEDİR?

İslam dininde arefe günü, duaların geri çevrilmediği ve rahmetin bolca saçıldığı mübarek bir vakit dilimidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu günün önemini şu şekilde vurgulamıştır: Duaların en hayırlısı arefe günü yapılan duadır. (Tirmizî) Ayrıca arefe günü, kulun Allah'a en yakın olduğu, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olabilecek bir gündür. Şeytanın en çok hor ve hakir görüldüğü günün arefe günü olduğu hadis-i şeriflerde bildirilmiştir.

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Bugünü manevi bir kazanç kapısına dönüştürmek isteyenler için Diyanet ve İslam alimleri şu ibadetleri tavsiye eder:

Oruç Tutmak: Hacca gitmeyenler için arefe günü oruç tutmak çok faziletlidir; geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olduğu müjdelenmiştir.

Bin İhlas Okumak: Gelenekte arefe günü Besmele ile 1000 adet İhlas Suresi okumanın büyük mükafatı olduğu bilinir.

Tevbe ve İstiğfar: Günahların affı için bol bol "Estağfirullah" çekilmelidir.

Zikir ve Salat-u Selam: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh" zikrini ve Peygamberimize salavatları sıkça tekrarlamak tavsiye edilir.

Kabir Ziyareti: Ahirete irtihal eden yakınları ziyaret etmek ve onlara Yasin-i Şerif okumak arefe gününün en köklü geleneklerinden biridir.