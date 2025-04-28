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Haberler Haberler 1 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu? | 1 Mayıs Perşembe günü PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo çalışma saatleri

1 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu? | 1 Mayıs Perşembe günü PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo çalışma saatleri

1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kargo şirketlerinin hizmetlerini kullanmak isteyen vatandaşlar, 1 Mayıs Perşembe günü kargoların açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. Peki, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nda kargo şirketleri çalışacak mı? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 07:17 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 07:17
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1 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu? | 1 Mayıs Perşembe günü PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo çalışma saatleri

1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı bu yıl Perşembe günü kutlanacak. Resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nda kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu oldu. Kargoda paketi olan ya da kargoya paket gönderecek vatandaşlar arama motorlarında "1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu?", "1 Mayıs'ta kargolar açık mı?", "Perşembe günü kargolar açık mı?" ve "Resmi tatillerde kargolar çalışıyor mu?" gibi soruları aratıyor. Peki, 1 Mayıs kargolar tatil mi?, 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs Perşembe PTT kargo açık mı 2025? İşte yanıtı...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINDA KARGOLAR ÇALIŞYOR MU?

Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörde hizmet veren bazı şirketler de 1 Mayıs'ta kapalı olacak.

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmaları 1 Mayıs günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.

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