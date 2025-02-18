TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru 2025 | TÜBİTAK başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),bilim ve teknoloji alanındaki gelişime katkı sağlamaları amacıyla 737 kişiye istihdam sağlanacağını duyurdu. İnternet üzerinden alınacak başvuruların tarihi ve şartları adaylara duyurulurken açılacak kontenjanlar ve kadrolar da belli oldu. İşte TÜBİTAK başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar...

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, ülkenin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 737 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde görev yapacak yeni personel, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak için istihdam edilecek. TÜBİTAK 737 personel alımı için başvurular 10 Mart Pazartesi tarihine kadar TÜBİTAK Kariyer Sitesi "https://kariyer.tubitak.gov.tr/" üzerinden yapılacak.

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alım şartları, başvurulan pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra başvurmak istediğiniz pozisyonu seçmeniz halinde gerekli şartları göreceksiniz.

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADROLAR

Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak. İlgili enstitü ve merkezlerde araştırmacı, teknik ve destek personeli, uzman/uzman yardımcısı, AR-GE proje teknisyeni ve AR-GE destek teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda personel istihdam edilecek.